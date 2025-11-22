MSÜ sınavı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin subay ve astsubay ihtiyacını karşılayan temel giriş kapısı haline geldi. ÖSYM’nin erken duyurusu, adayların hazırlık sürecini rahatlattı.

MSÜ 2026 Başvuru Tarihleri

Başvurular 5 Ocak 2026 Pazartesi günü başladı. Son tarih 29 Ocak 2026 Cuma günü saat 23.59 oldu. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik başvuru yaptı. Fotoğraf ve kişisel bilgiler sisteme yüklendi. Ücret ödemesi kredi kartı veya mobil bankacılıkla gerçekleşti.

Geç başvuru dönemi 3-4 Şubat 2026 tarihlerinde açıldı. Fotoğraf güncelleme fırsatı ise 5-10 Şubat 2026 arasında verildi. Kılavuz Aralık 2025 sonunda yayımlandı.

MSÜ 2026 Sınav Tarihi ve Saati

Sınav 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15’te başladı. Türkiye’nin 81 ili ve Lefkoşa’da aynı anda uygulandı. Toplam 165 dakika sürdü. 120 sorudan oluşan Temel Yeterlilik Testi formatında yapıldı.

Giriş belgeleri 20 Şubat 2026’dan itibaren AİS’ten indirildi. Sınav salonlarında sıkı güvenlik önlemleri alındı.

MSÜ 2026 Sonuç Açıklama Tarihi

Sonuçlar 26 Mart 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar T.C. kimlik numaralarıyla ösym.gov.tr adresinden sorgulama yaptı. Barajı geçenler Milli Savunma Bakanlığı’nın ikinci seçim aşamasına davet edildi.

İkinci aşama Nisan-Haziran 2026 arasında fiziki yeterlilik, mülakat ve sağlık muayenesi şeklinde tamamlandı. Yerleştirme sonuçları Temmuz 2026’da duyuruldu.

Milli Savunma Üniversitesi Nedir

Milli Savunma Üniversitesi 2016 yılında kuruldu. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarını bünyesinde topladı. Subay ve astsubay yetiştirdi. İstanbul ve Ankara merkezli kampüsleri oldu.

MSÜ sınavı ÖSYM tarafından düzenlenen seçme sınavı oldu. Harp okulları ve astsubay MYO’lara giriş için temel puan sağladı. YKS puanlarıyla birlikte değerlendirildi. İkinci aşama seçimleriyle süreç tamamlandı.