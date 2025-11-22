Muğla Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP'li bir siyasetçi olarak yerel yönetimlerdeki başarılarıyla tanınır. 1981 doğumlu Köksal, 31 Mart 2024 seçimlerinde ilçenin ilk kadın belediye başkanı seçildi. Son dönemde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile evliliği ve ailesine yönelik saldırı iddiaları gündeme oturdu. Bu gelişmeler, Köksal'ı ulusal basında sıkça anılan bir figür haline getirdi. Evlilik kararı Şubat 2025'te resmi olarak duyuruldu ve Nisan 2025'te nikah kıyıldı. Saldırı ise Eylül 2025'te ailesinin evine yönelik bir yangın olayı olarak kaydedildi.

Köksal'ın kariyeri, imar ve turizm gibi alanlardaki uzmanlığıyla şekillenir. Menteşe'de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kentsel dönüşüm projelerine odaklanır. Gündemdeki olaylar, kadın siyasetçilere yönelik güvenlik endişelerini de ön plana çıkarır. Köksal, bu süreçte hem kişisel hem de profesyonel hayatını dengelemeye çalışır.

Gonca Köksal Kimdir

Gonca Köksal, 1981 yılında Muğla'nın Menteşe ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Muğla'da tamamladı. Lisans derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden aldı. Yüksek lisansını Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler alanında sürdürdü. İkinci yüksek lisansını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü'nde "Toplumsal bir ölçek olarak kentsel mekânın dönüşümü: Muğla kentsel sit örneği" teziyle bitirdi.

Siyasi kariyerine 2014 yılında CHP'den Menteşe Belediyesi Meclis Üyesi olarak başladı. 2019 seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi ve İmar Komisyonu Başkan Yardımcılığı yaptı. Turizm Komisyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Temsilciliği gibi roller üstlendi. 2024 seçimlerinde Menteşe'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Gonca Köksal Nereli ve Kaç Yaşında

Gonca Köksal, Muğla Menteşe ilçesinden gelir. 1981 doğumlu olarak 44 yaşındadır. Eğitim hayatı Muğla'da şekillendi ve İstanbul ile Ankara'daki üniversitelerde devam etti. Memleketi Muğla, kentsel planlama çalışmalarında ilham kaynağı oldu. Köksal, yerel köklerini belediye projelerinde yansıtır.

Yaşadığı yer Menteşe'dir ve bu ilçede doğup büyüdü. Kariyeri boyunca Muğla'nın sosyo-ekonomik yapısına odaklandı. 44 yaşındaki Köksal, genç nesillere rol model olarak görülür. Siyasi yükselişi, memleket odaklı vizyonuyla desteklenir.

Gonca Köksal'ın Siyasi Kariyeri

Gonca Köksal, 2014'te CHP Menteşe Meclis Üyesi seçildi. İmar Komisyonu Başkanlığı ve Tarihi Kentler Birliği Temsilciliği yaptı. 2019'da Muğla Büyükşehir Meclisi'ne girdi ve Encümen Üyeliği üstlendi. Enerji Kentleri Birliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nda görev aldı.

2024 seçimlerinde CHP adayı olarak Menteşe Belediye Başkanı seçildi. Kentsel dönüşüm ve turizm projelerini yönetir. Yerel yönetimlerde kadın temsiliyetini artıran adımlar attı. Kariyeri, akademik altyapısıyla güçlenir ve Muğla'nın kalkınmasına katkı sağlar.

Gonca Köksal Neden Gündemde

Gonca Köksal, Şubat 2025'te Ahmet Aras ile evlilik kararını duyurdu. Nisan 2025'te Konakaltı Kültür Merkezi'nde nikah kıyıldı. Bu evlilik, iki CHP'li başkanın birleşmesi olarak Muğla siyasetini etkiledi. Kamuoyunda destek ve spekülasyonlar yarattı.

Eylül 2025'te ailesinin evine yönelik balkon yangını gündeme oturdu. Saldırı olarak nitelendirilen olayda can kaybı yaşanmadı. Kadın siyasetçilere yönelik tehditler bağlamında tartışıldı. Soruşturma devam eder ve güvenlik önlemleri artırıldı. Köksal, bu süreçte yerel hizmetlerini sürdürür.