Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde yer yer kırkikindi yağışları ve değişken hava koşulları etkili olurken, Ege'nin incisi İzmir en kararlı hava grafiklerinden birini sergilemeye hazırlanıyor. Bayram tatilini sahil şeridinde veya dış mekan aktiviteleriyle değerlendirmek isteyen milyonlarca kişi, bölgedeki sıcaklık değerlerini ve olası riskleri araştırmaya başladı. Vatandaşlar "İzmir'de bayramda yağmur yağacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İZMİR KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmelerine göre, Kurban Bayramı süresince İzmir ve çevresinde oldukça istikrarlı, güneşli ve sıcak bir hava dalgası hakim olacak. Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak yağış ve ani sel riski bulunurken, İzmir bu hava sisteminin dışında kalıyor. Kent genelinde bayramın birinci gününden son gününe kadar yağış ihtimali oldukça düşük görülüyor.

İZMİR'DE BAYRAMDA YAĞMUR VAR MI?

27-28-29-30 Mayıs tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı boyunca İzmir’de gökyüzü çoğunlukla açık ve az bulutlu olacak. Nem oranının özellikle öğle saatlerinde artış göstereceği tahmin edilirken, sıcaklıkların mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum, bayram tatili için İzmir’i tercih edenlerin yüzünü güldürecek.

İZMİR'DE BAYRAM BOYUNCA SICAKLIKLAR KAÇ DERECE OLACAK?

Bayram haftası boyunca İzmir'de termometrelerin gündüz saatlerinde 26°C ile 31°C aralığına kadar yükselmesi öngörülüyor. Akşam ve gece saatlerinde ise ılıman bir hava yapısı korunacak. Uzmanlar, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda olacak vatandaşları yüksek nem ve sıcaklığa karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

BAYRAMDA EGE BÖLGESİ İÇİN METEOROLOJİK UYARI VAR MI?

İzmir merkezinde hava oldukça güneşli ve stabil görünse de Ege Bölgesi'nin iç kesimleri için uzmanlardan küçük bir uyarı geldi. Kuzey Ege’nin iç kısımlarında kalan bazı bölgelerde yerel ve kısa süreli sağanak geçişleri yaşanabileceği belirtildi. Bu sebeple İzmir’den iç bölgelere doğru seyahat edecek sürücülerin günlük yol durumunu ve anlık hava tahminlerini kontrol etmesi tavsiye ediliyor.