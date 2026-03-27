Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı, sözleşmeli eğitim personeli alımına ilişkin ek atama sürecini duyurdu. Açıklamaya göre, yerleştirmeler sonrası boş kalan kadrolar için başvurular 28-30 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Boş kontenjanlar için ikinci fırsat

Yapılan resmi açıklamada, ilk yerleştirme sürecinin ardından bazı kadroların boş kaldığı belirtildi. Bu kapsamda, söz konusu pozisyonlar için ek atama süreci başlatıldı.

Ek atama hakkından, sözlü sınav puanı 70 ve üzerinde olup tercihine yerleşemeyen adaylar yararlanabilecek.

Süreç nasıl ilerledi?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen süreçte, sözleşmeli eğitim personeli alımına ilişkin kılavuz 6 Şubat 2026’da yayımlandı.

Başvurular 9-15 Şubat tarihleri arasında alınırken, değerlendirme süreci 16-18 Şubat’ta tamamlandı. Ardından belirlenen adaylar 3-9 Mart tarihleri arasında sözlü sınava alındı ve yerleştirme sonuçları 25 Mart’ta ilan edildi.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Adaylar, başvurularını 28-30 Mart tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Başvurular, e-Devlet bilgileri ile sisteme giriş yapılarak yapılacak.

Adaylar, durumlarına uygun boş kontenjan bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinin tamamını tercih edebilecek.

Sonuçlar 1 Nisan’da açıklanacak

Ek atama başvurularının ardından yerleştirme sonuçları 1 Nisan tarihinde ilan edilecek. Yerleştirilen adaylara yeniden tercih hakkı tanınmayacak.

Yerleştirmeler, adayların sözlü sınav puan üstünlüğü esas alınarak yapılacak.

Kimler başvurabilecek?

Doktora veya üzeri akademik unvana sahip öğretmenler ile diğer personel, doktora alanlarından başvuru yapabilecek. Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına sahip adaylar da kendi branşları üzerinden başvuruda bulunabilecek.