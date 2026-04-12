MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'den dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TV100 kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. MHP liderinin gündeminde “Dünya Barış Konseyi” vardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, İran ve ABD arasında süren görüşmelerin sonuçsuz kalması dünyada barışı tehdit eden bir netice doğurmuştur. Yaşanan gelişmeler, 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiştir.

Bu şartlarda BM Genel Sekreteri António Guterres’in çağrısıyla; ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin, “Dünya Barış Konseyi” mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz.

Bu girişime de Türkiye’nin ev sahipliği yapabileceğini düşünüyoruz."