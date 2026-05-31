Xiaomi HyperOS 4 alacak telefonlar listesi henüz resmi değil; şirket konuyla ilgili net bir açıklama yapmadı. Liste, markanın geçmiş güncelleme politikaları temel alınarak hazırlandı, bu yüzden çıkışla birlikte küçük değişiklikler olabilir.

HyperOS 4 alacak telefonlar hangileri?

Sızan bilgilere göre güncellemeyi alması beklenen başlıca seriler şöyle:

Xiaomi 17 serisi

Xiaomi 15 serisi

Xiaomi 14 serisi

Redmi Note 15 ailesi

POCO F8 serisi

Çok sayıda Xiaomi ve Redmi tablet modeli

Amiral gemisi modeller güncellemeyi önce alacak; daha eski cihazlar ise sıraya göre ilerleyen aylarda dahil olacak. Xiaomi tarafında 17 serisi ve yazılımla birlikte gelecek 18 serisi, Redmi cephesinde ise K90 ailesi listenin en başında konumlanıyor. İlginç bir nokta da şu: Xiaomi, arayüz sürümünü işletim sistemi sürümünden ayırıyor. Yani Android 17'ye yükselemeyen bazı cihazlar bile, ayrı bir yazılımla HyperOS 4'ün bir kısım özelliğine kavuşabilir. Tabii bu durumda en yeni özelliklerin tamamı gelmeyebilir.

Xiaomi HyperOS 4 ne zaman gelecek?

Şirketin paylaştığı bilgilere göre HyperOS 4, 2026'nın temmuz ya da ağustos aylarında tanıtılacak. İlk dalgada Xiaomi 17 ve 18 serisi gibi üst seviye telefonlar bulunacak. Eski modellere dağıtımın ise 2026 ekim civarında başlaması bekleniyor. Yeni sürümün en çok konuşulan tarafı ise yapay zeka: HyperOS 4 ile birlikte gelmesi beklenen "AI MiClaw" asistanının, sistem yönetiminden görüntü işlemeye kadar pek çok alanda kullanıcı deneyimini iyileştirmesi hedefleniyor. Yani bu güncelleme yalnızca görsel bir yenilik değil, aynı zamanda akıllı bir dönüşüm vaadi taşıyor. Sızan görsellerde arayüzün baştan aşağı elden geçtiği, ikon ve menü tasarımının modernleştiği de konuşuluyor.