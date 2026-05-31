Son Mühür- Mutlak butlan kararı sonrası 2020'de belirlenen Parti Meclisi üyelerinin göreve çağırıldığı CHP'de, daha önce 1 Haziran'da yapılacağı söylenen PM toplantısı ileri bir tarihe ertelenmişti.

Ankara'da bayramın son gününde Genel Merkez ve Ankara il Başkanlığı önünde iki farklı bayramlaşma törenine sahne olan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM'yi toplamadan MYK'sını bugün açıklaması bekleniyor.

Erol ve Öztünç'un ardından bir isim daha...



Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı'nda görev almayacağını duyuran Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un ardından bir isim daha MYK'da görev verilirse kabul etmeyeceğini duyurdu.

''Yaklaşık otuz beş yıl sosyal demokrasinin, örgütlü mücadelenin ve parti içi demokrasinin savunucusu oldum. Siyasi yaşamım boyunca hiçbir zaman herhangi bir grubun, hizbin ya da kişinin siyasetçisi olmadım.

Her zaman örgütün iradesini, önseçimi ve üyelerin söz hakkını savundum'' hatırlatmasında bulunan Balıkesir eski Milletvekili Mehmet Tüm,

'Cumhuriyet Halk Partisi bana siyasal yaşamımın en büyük onurlarını yaşattı. Önseçimden çıkarak milletvekili oldum, dört ayrı kurultayda hiçbir listenin parçası olmadan delegelerimizin özgür iradesiyle Parti Meclisi’ne seçildim. Bunu her zaman partimizin demokratik kültürünün bir sonucu olarak gördüm.

Ciddi bir ayrışma var...



Partimizin en zor dönemlerinde dahi tek kaygımız CHP’nin kurumsal kimliğini ve toplumsal muhalefetin umudunu korumak olmuştur. Ancak bugün geldiğimiz noktada partimiz, iç tartışmaların gölgesinde ciddi bir ayrışma yaşamaktadır.

Bu durum yalnızca partimize değil, Türkiye’nin demokrasi mücadelesine de zarar vermektedir.

Bu koşullar altında, partimizde yaşanan ayrışmaların tarafı olacak herhangi bir pozisyonda bulunmayı doğru bulmuyorum. Bu nedenle oluşturulacak yeni MYK’da veya herhangi bir görevlendirmede yer almam mümkün değildir. Çünkü bugün ihtiyaç duyulan şey yeni makamlar değil; ortak aklı, dayanışmayı ve birlik ruhunu yeniden inşa etmektir'' mesajı verdi.



Kurultay süreci hemen başlasın...



Mehmet Tüm açıklamasında,

''Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün bileşenleri ortak mücadele zemininde buluşmalı, kutuplaşmayı değil birliği büyütmelidir. Halkımızın beklentisi; kendi sorunlarına çözüm üretecek, güven veren ve iktidar hedefini büyüten güçlü bir CHP’dir.

Bu nedenle partimiz vakit kaybetmeden kurultay sürecini işletmeli, örgütün iradesine başvurmalı ve tüm tartışmaları demokratik zeminde sonuçlandırmalıdır. Çünkü CHP’nin gerçek sahibi örgütüdür, üyeleridir ve ona gönül veren milyonlardır'' çağrısında bulundu.