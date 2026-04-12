Muhammed Bakır Kalibaf, İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalibaf, İran’ın diplomasiye açık olduğunu ancak olası bir askeri gerilime de aynı şekilde karşılık verileceğini vurguladı.

“İyi niyet gösterdik” vurgusu

Kalibaf, İran’ın müzakere sürecinde yapıcı bir tutum sergilediğini belirterek, atılan adımların görüşmelerde ilerleme sağlanmasına katkı sunduğunu ifade etti. İran tarafının diplomatik çözümden yana olduğunu dile getiren Kalibaf, sürecin karşılıklı güvene bağlı olduğunu söyledi.

“Savaş olursa karşılık veririz”

İran Meclis Başkanı açıklamasında, ABD’ye yönelik net bir mesaj verdi. Kalibaf, “Eğer savaşırsanız biz de savaşırız, eğer mantıkla gelirseniz biz de mantıkla cevap veririz” sözleriyle hem askeri hem de diplomatik seçeneklere açık olduklarını ortaya koydu.

Trump’tan “abluka” açıklaması

Öte yandan Donald Trump, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen 21 saatlik görüşmelerin ardından İran’a yönelik sert açıklamalar yapmıştı. Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin taahhütlerini yerine getirmediğini savunarak, bölgede abluka seçeneğinin gündemde olduğunu dile getirmişti.

Hürmüz Boğazı üzerinden gerilim artıyor

Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan tartışmalar, taraflar arasındaki tansiyonu daha da yükseltti. Trump, ABD donanmasının bölgede aktif rol alacağını ve bazı müttefik ülkelerin de bu sürece destek verebileceğini öne sürdü.

Diplomasi mi, gerilim mi?

İran ve ABD arasında devam eden açıklamalar, sürecin iki farklı yönde ilerleyebileceğini gösteriyor. Bir yanda diplomatik çözüm mesajları öne çıkarken, diğer yanda askeri seçeneklerin dillendirilmesi bölgedeki belirsizliği artırıyor. Uzmanlar, tarafların atacağı adımların küresel dengeler açısından kritik olacağına dikkat çekiyor.