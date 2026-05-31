Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki mutlak butlan tartışmaları ve ardından yaşanan siyasi bölünme, bayramlaşma törenlerinde su yüzüne çıkan gerilimle yeni bir boyut kazandı. Dün, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in partililerle ayrı adreslerde ve aynı saatte bayramlaşması, partideki çift başlılığı gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu’nun bayramlaşma programı sırasında sarf ettiği "CHP’yi ahlaksızlıktan ve rüşvetten arındıracağız" ifadeleri ise parti içindeki fay hatlarını tamamen harekete geçirdi.

Kılıçdaroğlu’nun mevcut parti yönetimini hedef alan bu ağır ithamlarına, Özgür Özel tarafını destekleyen isimlerden tepki yağmaya devam ediyor. Bu süreçte en net ve sert çıkışlardan biri de CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’dan geldi.

"Yoksulluk ve hukuksuzluk dururken neden hedefiniz CHP?"

Sosyal medya hesapları üzerinden Kılıçdaroğlu’nun "arınma" söylemine yanıt veren Tanal, ülkenin asıl gündeminin göz ardı edilerek partinin yıpratılmasına tepki gösterdi. Tanal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“CHP’yi arındıracağız diyenlere soruyorum:

Yoksulluktan arındıramadığınız Türkiye dururken, hukuksuzluktan arındıramadığınız yargı dururken, adaletsizlikten arındıramadığınız düzen dururken, neden hedefiniz CHP? CHP’nin arınmaya ihtiyacı yok. Türkiye’nin hukuksuzluktan, yoksulluktan ve korku siyasetinden arınmaya ihtiyacı var. CHP halkın umududur. Umut arındırılmaz, büyütülür.”