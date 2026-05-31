Temmuz ayında maaşlara yansıyacak olan enflasyon farkı, milyonlarca kişinin gelirini belirlemede kritik bir rol oynuyor. 2026 yılının ilk beş ayına ait verilerin şekillenmesini sağlayacak tarihler yaklaşırken, vatandaşlar "TÜİK mayıs ayı enflasyonu ne kadar olacak?" ve "5 aylık enflasyon farkı beklentisi yüzde kaç?" sorularına yanıt aramaya başladı. Piyasa anketleri ışığında önümüzdeki günlerde duyurulacak olan bu oranlar, haziran verisi öncesinde kesin zam tablosuna dair en net ipucunu verecek. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

MAYIS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonların merakla beklediği enflasyon oranları her ay düzenli olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Yılın beşinci ayına ait verileri içeren mayıs ayı enflasyon rakamları, 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Bu kritik açıklamanın ardından beş aylık enflasyon farkı kesinleşiyor ve temmuz ayında uygulanacak kesin zam oranı için geriye sadece haziran ayı verisi kalıyor.

2026 MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Resmi enflasyon oranlarının duyurulmasına sayılı günler kala, ekonomistlerin ve piyasa katılımcılarının beklentileri de şekillendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan piyasa katılımcıları anketi toplu sonuçlarına göre, mayıs ayı tüketici enflasyon beklentisi aylık bazda yüzde 1,89 seviyesinde yer aldı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR OLDU?

Aylık artış beklentilerinin yanı sıra yıl sonu enflasyon hedefleri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TCMB piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarına bakıldığında, mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon beklentisi yüzde 28,94 olarak kayıtlara geçti. TÜİK'in açıklayacağı resmi rakamların bu beklentilerle ne ölçüde örtüşeceği ise cuma günü netlik kazanacak.