9 günlük Kurban Bayramı tatilininin sonuna gelmişken dönüş yolculukları başladı. Hem şehir içinde hem 43 ilin geçiş noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale’de, kurban bayramı tatilini tamamlayan vatandaşların dönüşe geçmesiyle gece yarısı yoğun trafik oluştu. Araç trafiği adeta kilometrelerce uzayan kuyruğa dönüştü. O kuyruk havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş için yeniden yollara akın etti. Türkiye’nin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Kırıkkale’de de gece saatlerinde de yoğunluk arttı. Birçok ilin uğrak noktası ve Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yollarının kesiştiği "kilit kavşak"ta yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi. Kilometrelerce araç kuyruğuna takılan sürücüler tampon tampona ilerledi.

Yoğunluk ne zamana kadar devam edecek?

Trafik ekipleri bu yoğunluğun olduğu bölgelerde önlem aldıklarını ifade etti. Yoğunluğun ise Pazar gecesine kadar da deva etmesi tahmin ediliyor. Sonrasında ise Pazartesi günü ile birlikte şehir içlerinde yavaşlayan ve azalan trafik eski haline geri dönecek. Özellikle büyükşehirler tatilin bitmesini bir hayli hissedecek.