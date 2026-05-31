Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu tam 935 gün sonra CHP Genel Merkezi'nde koltuğuna kavuşsa da tüzüğe göre kurultaydan sonra en yetkili olan Parti Meclisi'nde işi çok da kolay görünmüyor.
Mutlak butlan kararı sonrası Temmuz 2020 kurultayında seçilen PM üyeleri yeniden göreve getirilmişti. İstifalar ve belediye başkan seçilenler nedeniyle yedeklerin de devreye girdiği listenin son hali 56 kişi olarak duyurulmuştu.
1 Haziran'da toplanacağı konuşulan PM, Kılıçdaroğlu yönetiminin aldığı kararla belirsiz bir tarihe ertelenmiş gerekçe olarak da, PM üyelerine görev tebliğinin henüz tamamlanmadığı gösterilmişti.
Özgür Özel destekçilerinin, PM'de ortaya çıkan tablodan korkulduğu için erteleme kararı alındığına dair iddiaları, PM'de kim, kimi destekliyor sorusuyla ortaya çıkan tabloyla da destekleniyor.
Tarafını net olarak belli eden PM üyelerinin açıklamalarının ardından ortaya çıkan tabloda Kılıçdaroğlu destekçilerinin 23,
Özgür Özel destekçilerinin 29,
her iki tarafa da eşit mesafede gözüken 4 isim var.
Özgür Özel ve arkadaşlarının PM'den çıkacak kararlarda Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına göre bir adım önde olduğu görülüyor.
Kılıçdaroğlu'ndan yana olanlar...
Semra Dinçer
Turan Aydoğan
Hasan Efe Uyar
Hakan Uyanık
Mehmet Tüm
Erdoğan Toprak
Berhan Şimşek
Orhan Sarıbal
Mehmet Akif Hamzaçebi
Yıldırım Kaya
Bülent Kuşoğlu
Rıfat Nalbantoğlu
Faik Öztrak
Müslim Sarı
Deniz Demir
Ali Rıza Erbay
Gürsel Erol
Ali Öztunç
Oğuz Kaan Salıcı
Gamze İlgezdi
Cemal Canpolat
Devrim Barış Çelik
Ortada olanlar...
Ayşe Eser Danışoğlu
Burhan Şenatalar
Adnan Demirci
Hakkı Süha Okay
Özgür Özel'den yana olanlar...
Bülent Tezcan
Seyit Torun
Pınar Uzun
Aylin Yaman
Hüseyin Yaşar
Emre Yılmaz
Gökan Zeybek
Nevaf Bilek
Yaşar Seyman
Sevgi Kılıç
Aylin Nazlıaka
Necdet Saraç
Selin Sayek Böke
Sezgin Tanrıkulu
Tahsin Tarhan
Gamze Taşçıer
Yüksel Taşkın
Ulaş Karasu
Özgür Karabat
Gökçe Gökçen
Yunus Emre
Zeynel Emre
Aysu Bankoğlu
Erbil Aydınlık
Fethi Açıkel
Veli Ağbaba
Umut Akdoğan
Nurten Altaca Kayışoğlu
Ednan Arslan