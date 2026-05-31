Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu tam 935 gün sonra CHP Genel Merkezi'nde koltuğuna kavuşsa da tüzüğe göre kurultaydan sonra en yetkili olan Parti Meclisi'nde işi çok da kolay görünmüyor.

Mutlak butlan kararı sonrası Temmuz 2020 kurultayında seçilen PM üyeleri yeniden göreve getirilmişti. İstifalar ve belediye başkan seçilenler nedeniyle yedeklerin de devreye girdiği listenin son hali 56 kişi olarak duyurulmuştu.

1 Haziran'da toplanacağı konuşulan PM, Kılıçdaroğlu yönetiminin aldığı kararla belirsiz bir tarihe ertelenmiş gerekçe olarak da, PM üyelerine görev tebliğinin henüz tamamlanmadığı gösterilmişti.

Özgür Özel destekçilerinin, PM'de ortaya çıkan tablodan korkulduğu için erteleme kararı alındığına dair iddiaları, PM'de kim, kimi destekliyor sorusuyla ortaya çıkan tabloyla da destekleniyor.

Tarafını net olarak belli eden PM üyelerinin açıklamalarının ardından ortaya çıkan tabloda Kılıçdaroğlu destekçilerinin 23,

Özgür Özel destekçilerinin 29,

her iki tarafa da eşit mesafede gözüken 4 isim var.

Özgür Özel ve arkadaşlarının PM'den çıkacak kararlarda Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına göre bir adım önde olduğu görülüyor.



Kılıçdaroğlu'ndan yana olanlar...



Semra Dinçer

Turan Aydoğan

Hasan Efe Uyar

Hakan Uyanık

Mehmet Tüm

Erdoğan Toprak

Berhan Şimşek

Orhan Sarıbal

Mehmet Akif Hamzaçebi

Yıldırım Kaya

Bülent Kuşoğlu

Rıfat Nalbantoğlu

Faik Öztrak

Müslim Sarı

Deniz Demir

Ali Rıza Erbay

Gürsel Erol

Ali Öztunç

Oğuz Kaan Salıcı

Gamze İlgezdi

Cemal Canpolat

Devrim Barış Çelik

Ortada olanlar...



Ayşe Eser Danışoğlu

Burhan Şenatalar

Adnan Demirci

Hakkı Süha Okay

Özgür Özel'den yana olanlar...



Bülent Tezcan

Seyit Torun

Pınar Uzun

Aylin Yaman

Hüseyin Yaşar

Emre Yılmaz

Gökan Zeybek

Nevaf Bilek

Yaşar Seyman

Sevgi Kılıç

Aylin Nazlıaka

Necdet Saraç

Selin Sayek Böke

Sezgin Tanrıkulu

Tahsin Tarhan

Gamze Taşçıer

Yüksel Taşkın

Ulaş Karasu

Özgür Karabat

Gökçe Gökçen

Yunus Emre

Zeynel Emre

Aysu Bankoğlu

Erbil Aydınlık

Fethi Açıkel

Veli Ağbaba

Umut Akdoğan

Nurten Altaca Kayışoğlu

Ednan Arslan