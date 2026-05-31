Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’nin dün genel merkez binasında gerçekleşen bayramlaşmanın dışında Özgür Özel ekibinin Ankara İl Başkanlığı’nda gerçekleştirdiği bayramlaşma programını değerlendirdi.

“Özel ve İmamoğlu ateşle oynadı

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in ve tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ateşle oynadığnı fakat partililerin sağduyulu paylaştığını belirten gazeteci Barış Yarkadaş, “Özgür Özel ve İmamoğlu ateşle oynadı neyse ki; CHP’liler sağduyulu davrandı. Özgür Özel - İmamoğlu kliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumartesi günü bayramlaşma töreni yapacağını duyunca hemen ‘paralel bayramlaşma etkinliği’ düzenleme kararı aldılar. Üstelik; aynı kent ve aynı saate koydular etkinliği, bu çok tehlikeli bir girişimdi. Zira; CHP içindeki tansiyonun bu denli yükseldiği bir dönemde; aynı sosyal sınıfların aynı ulaşım araçları ve aynı yolu kullanarak ve üstelik de hemen hemen aynı dakikalarda yola çıkması çok kötü sonuçlar verebilirdi.” şeklinde konuştu.

“Özel - İmamoğlu kliğinin bu sorumsuzluğu da tarihe not olarak düşüldü”

Öte yandan, konuyla ilgili değerlendirmelerine devam eden Yarkadaş, söz konusu süreçle ilgili fikirlerini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:“Kılıçdaroğlu’na sahip çıkanların ‘hain’ ilan edilerek adeta linç edilmesini teşvik eden bu klik, mola yerlerinde karşılaşan partililerin arasında çıkacak bir gerilimin yaratacağı sonuçlardan da doğrudan sorumlu olurdu. Neyse ki; CHP seçmeni sağduyulu davrandı ve Özel - İmamoğlu kliğinin sorumsuz davranışının olumsuz bir şekilde sonuçlanmasına izin vermedi. Ancak Özel - İmamoğlu kliğinin bu sorumsuzluğu da tarihe not olarak düşüldü.”