Son Mühür- CHP'ye yönelik yolsuzluk ve para transferi iddialarıyla sık sık gündeme gelen ve artıl CHP Grup Başkanı unvanını kullanan Özgür Özel'in, ''Deli karı'' sözlerine hedef olan Tamar Tanrıyar, dikkat çekici iddialarına bir yenisini ekledi.

''Her yerdeler, her şeyin içindeler. Ne dinleri var, ne imanları!'' vurgusunda bulunan Tanrıyar,

''Endişem, başıma bir şey gelirse turpun büyüğünün yine saklambaç oynamaya ve Ekrem İmamoğlu gibi kullanışlı aparatları bile kurban edip rahat rahat kendilerini gizleyebileceklerini düşünmem'' ifadelerine yer verdi.

''Bu teşkilat gerçekten güçlü, FETÖ falan havagazı kalır'' diyen Tamar Tanrıyar,

''Bunlar hem Türkiye'de hem dünyada faaliyet gösteriyorlar. Devletlerin de içine sızıyorlar. Kim bunlar? Masonlar'' sözleriyle büyük fotoğrafı çözdüğünü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu oyuna getirildi...



''Ekrem İmamoğlu'na aparat dememim nedeni turpun büyüğünü çözmemden kaynaklanıyor'' diyen Tanrıyar,

''İmamoğlu bir proje. Kemal Kılıçdaroğlu da işin içinde mi derseniz, hayır. Kılıçdaroğlu çok fena oyuna getirildi. Sonra uyandı ama artık çok geçti. Masonlar tüm kollarıyla sadece belediyeyi değil CHP'yi de sarmıştı. Kemal Bey İmamoğlu'nun neler yaptığına vakıf oldukça yeni dönemde ipini çekmeye karar vermişti ama siyasi ömrü yetmedi. Adamı hiç ummadığı anda sırtından bıçakladılar.

Sizden tek ricam...



Ben adım gibi eminim, heybedeki büyük turp asla İmamoğlu değil. Çok daha büyük. Masonlar. Sizden tek ricam, bu konuları sulandırmak için bana atıp tutacak gazetecileri bir kenara not edin'' hatırlatmasında bulundu.