Televizyon ekranlarının yeni dizisi Daha 17, yaz sezonuna iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ailesini küçük yaşta kaybeden ve devlet yurdunda büyüyen bir gencin dramatik geçmişini ekrana taşıyan dizi, hem sarsıcı senaryosu hem de görsel zenginliğiyle izleyiciyi Ege'nin sıcak atmosferine götürüyor. Dizi severler, uyarlama hikayesiyle şimdiden beklentiyi yükselten bu yeni projenin detaylarını öğrenmek için ekran başına geçmeden önce yapımın arka planını araştırmaya başladı. Peki, Daha 17 nerede çekildi, konusu ne ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

DAHA 17 DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanal D'nin yeni projesi Daha 17 dizisinin çekimleri Muğla'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Bodrum'da yapılıyor. Dizinin sahneleri Bodrum'un farklı mahallelerinde ve Muğla'nın çeşitli turistik bölgelerinde kayda alınıyor. İzleyiciye yaz coşkusunu ve Ege'nin benzersiz doğasını yansıtacak olan dizide, mekanların görsel estetiği sıkça ön plana çıkıyor.

DAHA 17 DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi, hayatının büyük bir bölümünü devlet yurtlarında geçiren 17 yaşındaki Aras'ın duygu yüklü hikayesine odaklanıyor. Henüz 5 yaşındayken ailesini kaybeden ve kimsesiz büyüyen Aras, yıllar sonra öldüğünü sandığı kardeşinin aslında hayatta olduğu gerçeğiyle yüzleşiyor. Bu büyük sırrın peşine düşen genç, kardeşinin izini sürmek ve geçmişin gizemlerini çözmek amacıyla İstanbul'dan Bodrum'a uzanan zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

DAHA 17 DİZİSİ GERÇEK Mİ?

Ekranların yeni yapımı hakkında sorulan sorulardan biri de hikayenin yaşanmış bir olaya dayanıp dayanmadığı oluyor. Daha 17 dizisi gerçek bir hayat hikayesini anlatmıyor. Tamamen kurgusal bir metin üzerinden ilerleyen dizi, yurt dışı kaynaklı başarılı bir uyarlama eser olarak izleyici karşısına çıkıyor.

DAHA 17 DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Genç yetenekler ile tecrübeli isimleri bir araya getiren projenin oldukça zengin bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Daha 17 dizisinde karakterlere hayat veren oyuncular şu isimlerden oluşuyor:

Çağan Efe Ak – Aras

Nesrin Cavadzade – Şebnem

Ceren Ayruk – Leyla

Ata Yaşat – Teoman

Armağan Oğuz – Hakan

Dilara Aksüyek – Nuray

Helin Elveren – Deniz

Deniz Ali Cankorur – Barış

Melis Babadağ – Özlem

Çağdaş Onur Öztürk – Serhat