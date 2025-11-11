Son Mühür- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye için hayati önem taşıdığını vurgularken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik tartışmalara ve uluslararası gelişmelere de değindi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, siyasetin icazetli değil, milletin iradesiyle şekillendiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın geleceğe dönük inşa hamlesini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk vurgusu

Konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saygı ve minnetle başlayan Bahçeli, Atatürk'ün önemini net ifadelerle ortaya koydu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyetidir, Türk milletinin hürriyet meşalesidir. Bu meşale sönmeyecektir. Geçmişin kuytularında husumetle fitne kazıları yapan şeytanlaşmış odakların, artık ellerini ve dillerini Atatürk'ten uzak tutmaları samimi dileğimdir."

Bahçeli, Kocaeli Valiliği'nin camilerde mevlit okutma kararını takdirle karşıladığını belirterek, Valilik ve Müftülüğü tebrik etti. Atatürk'ün ebedi varlığına dikkat çekerek, "Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilâlebet payidar kalacaktır" sözünü hatırlattı.

"Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvenlik kilididir"

MHP Lideri, Cumhur İttifakı'nın siyasi konumunu ve misyonunu belirginleştiren ifadeler kullandı. İttifakın, Türkiye'nin bekası için vazgeçilmez olduğunu belirtti:

Ortak Kader Vurgusu: "Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderi, milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir."

Dış suçlamalara cevap: "Bizim onun bunun suçlamalarına kanarak siyaset yapmamız aklın ve 56 yıllık mazimizin inkarıdır."

İnşa Hamlesi: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin güvenlik kilididir. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi ölümcül engellerden, karanlık emellerden fedakarca koruyacak, geleceği inşa edecektir. Bu inşa hamlesinin önüne geçmeye hiç kimsenin nefesi yetişemeyecektir."

"Gönülden tebrik ediyorum"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kocaeli Valiliği tarafından il genelindeki camilerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı çerçevesinde mevlit okutulması kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Bahçeli, bu anlamlı girişimi şükranla karşıladığını belirterek, başta Kocaeli Valisi olmak üzere bu kararı uygulayan İl Müftüsü'nü de gönülden tebrik ettiğini dile getirdi.

Dış politika ve bölgesel gelişmeler

Bahçeli, dış politika konularında da önemli mesajlar verdi. Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecini yakından takip ettiklerini dile getirdi:

Karabağ ve Azerbaycan: Karabağ'daki inşa çalışmalarının hızla devamından memnuniyet duyduğunu ifade eden Bahçeli, Azerbaycan'ın 8 Kasım ve 9 Kasım Devlet Bayrağı Gününü kutladı.

Washington Mutabakatı: Azerbaycan ile Ermenistan arasında 8 Ağustos 2025 tarihinde tesis edilen Washington mutabakatının sonuç vereceğine inandıklarını aktardı.

İsrail Eleştirisi: Türkiye ve Azerbaycan'ın egemenlik haklarına pusu kuran mihraklara karşı olduklarını vurgulayan Bahçeli, "Bu kapsamda İsrail'in bölgedeki oyunlarını, stratejik manevralarını görmediğimizi hiç kimse zannetmemelidir" diyerek net bir tavır sergiledi.

Gazze'ye ulaşması gereken insani yardımların engellenmemesi çağrısında bulundu.

Terörle mücadele ve iç siyaset mesajları

MHP lideri, konuşmasının bir bölümünü terörle mücadeleye ayırarak, terörsüz bir Türkiye hedefinin Yeni Yüzyıl'daki en büyük bozgun olacağını kaydetti.

Bahçeli, teröre karşı kararlılık mesajı vererek, "Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek ve dikilen meyveler yakında meyvasını verecektir" dedi.

Siyaset diline dair uyarıda bulunarak, yalan yanlış iddialara ve ahmakça suçlamalara pabuç bırakmayacaklarını söyledi. "Zekanın sınırları vardır, geri zekalılıkta sınır yoktur. Onların zeka seviyesiyle bizim mücadele etmemiz hayaldir," diyerek eleştirilere sert bir yanıt verdi.

Bahçeli, konuşmasının sonunda partisinin 81 il ve 710 ilçede gerçekleştirdiği "Derdimiz Derdinizdir" temalı sohbet toplantıları başta olmak üzere tüm çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın akan su yosun tutmaz prensibiyle çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.