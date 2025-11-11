Son Mühür - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan "Yüzyılın Konut Projesi" için ilk gün yapılan başvuru sayısını açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye ev sahibi oluyor!” ifadesiyle projeye gösterilen yoğun ilgiyi vurguladı.

936 bin 159 başvuruda bulundu

Bakan Kurum’un paylaştığı verilere göre, projenin ilk gününde toplam 936 bin 159 vatandaş başvuruda bulundu. Bu yoğun başvuru, Türk halkının ev sahibi olma arzusu ve devlet desteğine duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Bakan Kurum, “Her başvuru, devletimize duyulan güvenin bir işareti. Milletimizin bu büyük ilgisine, en sağlam ve modern konutlarla karşılık vereceğiz.” ifadelerini kullandı. 500 bin sosyal konut hedefiyle hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlamayı hedeflerken, aynı zamanda Türkiye’nin konut ihtiyacını karşılamayı ve ailelerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.