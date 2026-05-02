Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Çevreyolu’nun özelleştirme kapsamına dahil edilerek ücretli hale getirilmesi planı, kentte büyük bir tartışma başlattı. Karara tepki gösteren isimlerden biri de CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç oldu.

"Yeter artık, vatandaşın sabrını tükettiniz"

1 Mayıs kutlamaları yapılırken bir vatandaşın haykırdığı "Yeter artık, vatandaşın sabrını tükettiniz" sözlerine dikkat çeken Çağatay Güç, bu isyanın yalnızca bir kişiye ait olmadığını, tüm İzmir’in ortak sesi haline geldiğinin altını çizdi.

Güç, uzun süredir ücretsiz olan ve artık şehrin iç yolu haline gelmiş bir güzergahtan ücret alınmak istenmesini eleştirdi.

"İzmirlilerden adeta Deli Dumrul parası kesmeye çalışıyorsunuz"

Hükümetin İzmir’e olan tutumunu "cezalandırma" olarak değerlendiren Güç, genel bütçeden İzmir'e ayrılan payın yetersizliğine vurgu yaptı.

İzmir’in hakkı olan yatırımların bir türlü gelmediğini dile getiren Güç, “AK Parti iktidarı İzmir’in malına çökmeye, İzmir’e ait olanları satmaya gelince çok hevesli ama konu İzmir’e yatırım olunca ortada yoklar.

Şimdi çevre yolunu ücretli hale getirmeye çalışarak; yapıldığı günden bugüne ücretsiz olan, artık çevre yolu özelliğini de neredeyse kaybetmiş olan bir güzergah için İzmirlilerden adeta Deli Dumrul parası kesmeye çalışarak aynı gerçeği bir kez daha gösteriyorsunuz: İzmirlinin sabrını tüketiyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

"Konu İzmir’e yatırım olunca ortada yoksunuz"

İzmir’in beklediği büyük projelerde yıllardır ilerleme kaydedilmediğini hatırlatan Çağatay Güç, “Meslek Fabrikası’na çöktünüz, limanı sattınız; daha önce el koymaya çalıştığınız, yok saydığınız ne varsa bu kentin hafızasında duruyor.

Ama konu İzmir’e yatırım olunca ortada yoksunuz. 2. Çevre yolu yok, Halkapınar–Otogar metro hattı yok, körfez temizliğine destek yok, Büyükşehir belediyemiz yapımını üstlenmeseydi Karşıyaka Stadı yoktu.

Ama Gaziemir’den Balçova’ya, Buca’dan Bornova’ya gidecek İzmirlilerden yol parası almak, haraç kesmek var.” dedi.

CHP İl Başkanı, İzmir’i maddi olarak sıkıştırmaya çalışan bu sistemin son bulacağı yerin sandık olduğunu belirtti.