Irak siyasetinde uzun süredir merakla beklenen düğüm çözüldü ve ülkenin en yüksek makamı olan cumhurbaşkanlığı koltuğunun yeni sahibi belirlendi. Bağdat'ta gerçekleştirilen kritik parlamento oturumunda yapılan oylama sonucunda, Nizar Amedi Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak ilan edildi. İşte komşu ülkede yeni bir dönemin kapılarını aralayan seçimin tüm ayrıntıları...

Irak Meclisinde seçim heyecanı: Karar ikinci turda geldi

Irak Parlamentosu, ülkenin siyasi geleceği açısından hayati öneme sahip olan cumhurbaşkanlığı seçimi için tek gündemle toplandı. İlk tur oylamasında adayların gerekli çoğunluğu sağlayamaması üzerine süreç ikinci tura taşındı. İkinci turda yapılan gizli oylama sonucunda, rakiplerini geride bırakmayı başaran Nizar Amedi, meclis iradesiyle Irak'ın yeni devlet başkanı seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamento binasında büyük bir hareketlilik yaşanırken, Amedi'nin zaferi resmi makamlarca onaylandı.

Rekor destek: 329 sandalyeli meclisten güçlü oy

Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) resmi adayı olarak yarışa katılan Nizar Amedi, oylama sürecinde dikkat çekici bir destek oranına ulaştı. Toplamda 329 sandalyenin bulunduğu Irak Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamaya 229 milletvekili katılım sağladı. İkinci tur zarflarının açılmasıyla birlikte Amedi’nin, kullanılan oyların 227'sini alarak ezici bir çoğunlukla koltuğa oturduğu görüldü. Bu yüksek oy oranı, Amedi'nin yeni görev döneminde meclis içerisinde güçlü bir meşruiyetle hareket edeceğinin sinyali olarak yorumlandı.

Amedi yemin ederek göreve başladı

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin hemen ardından protokol işlemlerine geçildi. Nizar Amedi, parlamento kürsüsüne gelerek milletvekillerinin huzurunda anayasal yeminini gerçekleştirdi. Yemin töreniyle birlikte resmi olarak görevine başlayan Amedi, Irak'ın birlik ve bütünlüğünü koruma taahhüdünde bulundu. Bağdat’taki siyasi çevreler, bu seçimin ülkede uzun süredir devam eden belirsizlikleri sonlandırıp sonlandırmayacağını tartışırken, yeni Cumhurbaşkanının ilk etapta hükümet kurma sürecine odaklanması bekleniyor.

Bölgesel dengeler ve yeni dönem beklentisi

Nizar Amedi’nin cumhurbaşkanı seçilmesi, sadece Irak iç siyasetinde değil, bölgesel diplomatik dengelerde de yakından takip ediliyor. Özellikle KYB kanadından gelen bir ismin bu makama seçilmesi, Kürt siyasi hareketleri ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki ilişkilerin seyri açısından kritik bir önem taşıyor.