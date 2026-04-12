Küresel enerji koridorunun en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda sular yeniden ısınıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki askeri hareketliliğe dair peş peşe sert mesajlar yayımlarken, ABD’nin hamlelerine karşı müsamaha gösterilmeyeceğini en üst perdeden ilan etti. İşte dünya gündemine bomba gibi düşen o açıklamanın ayrıntıları...

Tahran’dan Hürmüz Boğazı İçin "Kırmızı Çizgi" Mesajı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki askeri gemi hareketliliğine ilişkin resmi bir bildiri yayımladı. İran basınında geniş yer bulan açıklamada, bölgedeki güvenliğin sarsılmasına izin verilmeyeceği vurgulanarak, askeri gemilerin boğazdan geçiş teşebbüslerine karşı "en sert ve tavizsiz" yanıtın verileceği duyuruldu. Tahran yönetimi, boğazdaki geçiş rejiminin yalnızca sivil ticaret gemileri için ve belirlenen uluslararası kurallar çerçevesinde işlediğini hatırlatarak, askeri unsurlara karşı tetikte olduklarını bildirdi.

"Kontrol bizde": ABD savaş gemisi haberlerine yalanlama

Açıklamanın en dikkat çekici noktalarından biri de son günlerde uluslararası medyada yer alan iddialara verilen yanıt oldu. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, ABD savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği yönündeki iddiaları net bir dille yalanladı. Boğaz üzerindeki hakimiyetin ve denetim mekanizmasının tamamen Devrim Muhafızları’nın kontrolü altında olduğu belirtilen metinde, bölgede İran’ın onayı ve bilgisi dışında herhangi bir askeri hareketliliğin söz konusu olamayacağı mesajı verildi. Bu çıkış, bölgedeki egemenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Pentagon ve CENTCOM’dan kritik hamle: Mayın temizliği hazırlığı

İran’ın bu keskin uyarılarının odağında, ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) tarafından yapılan son açıklamalar yer alıyor. ABD ordusu, 11 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği duyuruda, Amerikan Donanması’na ait iki destroyerin katılımıyla Hürmüz Boğazı’nda önemli bir operasyon başlattıklarını ifade etmişti. CENTCOM güçlerinin, bölgedeki seyir güvenliğini sağlamak amacıyla mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlık sürecine girdiğini belirtmesi, İran tarafında karşılık buldu. ABD’nin bu adımı, bölgedeki askeri varlığını pekiştirme çabası olarak yorumlanırken, Tahran cephesi bunu doğrudan bir güvenlik tehdidi olarak nitelendiriyor.

Bölgesel gerilimde yeni perde: Karşılıklı restleşme sürüyor

İslamabad'daki başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin hemen ardından gelen bu askeri gerilim, Orta Doğu’daki istikrar arayışlarına gölge düşürüyor. Bir yanda küresel ticaret yollarının açık kalmasını gerekçe gösteren ABD, diğer yanda boğaz üzerindeki mutlak otoritesini korumaya çalışan İran... Her iki tarafın da askeri hazırlıklarını ve tehdit dilini artırması, uluslararası kamuoyunda sıcak bir çatışma ihtimalinin yeniden sorgulanmasına yol açıyor. Hürmüz Boğazı’ndaki bu karşılıklı restleşmenin, küresel petrol piyasaları ve bölge siyaseti üzerindeki etkileri ise yakından takip edilmeye devam ediyor.

