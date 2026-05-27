Son Mühür/ Beste Temel- Ekonomik kriz mutfaktaki yangını büyütürken, İzmir’de dar gelirlinin imdadına Kent Lokantaları yetişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde açtığı altı şubede dört çeşit yemek kapış kapış gidiyor. Özellikle Karşıyaka Yamanlar şubesinde uygulanan 25 liralık özel tarife, geçim mücadelesi veren vatandaşa derin bir nefes aldırdı.

Yamanlar’a özel tarife cebi rahatlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın koltuğa oturur oturmaz hayata geçirdiği lokantalar, kısa sürede dar gelirlinin uğrak yeri oldu. Menüler kent genelinde 50 liradan satılırken, belediye Yamanlar mahallesi için fiyatı yarı yarıya indirdi. Sadece 25 liraya besleyici ve sıcak yemek bulan bölge halkı, öğle saatlerinde kapıda uzun kuyruklar oluşturuyor.

Fiyat şaşırttı. Talep patladı.

Hedef bir milyon porsiyon

Grand Plaza AŞ bünyesinde çalışan lokantalar, Mayıs 2026 itibarıyla tam 900 bin porsiyon yemek dağıtarak devasa bir eşiği geride bıraktı. Ekipler şimdi gözünü bir milyon porsiyon hedefine dikti. Konak Kemeraltı, Karabağlar, Çiğli, Menemen, Aliağa ve Yamanlar’da hafta içi her gün 11.30’da kepçeler dönmeye başlıyor.

Yemeklerin arkasında ise sıkı bir denetim var. Merkez mutfakta pişen her kap yemek, gıda mühendislerinin onayından geçtikten sonra tezgaha iniyor. Üstelik parası olmayanlar da unutulmadı; kurulan "askıda yemek" sistemi sayesinde hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri aynı sofrada buluşuyor.

"Mutfakta mucize gibi bir şey"

Lokantanın müdavimleri hallerinden oldukça memnun. Düzenli olarak Yamanlar şubesine gelen Mustafa Dağduran, "25 liraya bugün adım atamıyorsunuz, burada dört çeşit yemek yiyoruz. Personel güler yüzlü, içerisi tertemiz" diyerek memnuniyetini özetledi.

Mahallede bu tür bir hizmete çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Sevda Öztürk ise duygularını şu sözlerle aktardı:

"Ara ara aşevine de gidiyorum ama burası bambaşka. Yamanlar’ın gerçekten böyle bir dayanışma noktasına ihtiyacı vardı. Yapanlardan Allah razı olsun."

