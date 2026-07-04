İzmir’in Menemen ilçesinde feci bir olay meydana geldi. Sulama kanalına girerek akıntıya kapılan iki çocuktan biri hayatını kaybederken, diğer çocuk ise yaşam savaşı veriyor.

Olay, dün gece Menemen’in Yahşelli Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalında akıntıya kapılan bir çocuk, çevredeki vatandaşı müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Vatandaşın ihbarı sonrası bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kurtarılan çocuk, Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede durumu değerlendirilen çocuk daha sonra Bayraklı Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kurtarılan çocuğun 8 yaşındaki Bünyamin F. olduğunu belirledi.

Daha sonra bir başka aile ihbarda bulundu



Olayın çevrede duyulması sonrası aynı mahallede yaşayan Suriye uyruklu bir başka aile de çocuklarının kayıp olduğunu belirterek jandarmaya başvurdu. Kendi çocukları olan 6 yaşındaki Ahmed Sido’nun Bünyamin F. ile arkadaş olduğunu ve kendisinden haber alamadıklarını bildiren ailenin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, AFAD ve Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekiplerinin katılımıyla sulama kanalı ile çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı!



Ekiplerin kanalda saatler süren titiz çalışmaları neticesinde, gece saatlerinde küçük Ahmed'in cansız bedenine ulaşıldı. 6 yaşındaki Ahmed Sido'nun cenazesi, olay yerindeki savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.