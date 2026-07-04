İzmir’in Torbalı ilçesinde silahlı kavga çıktı. İki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan üç zanlı tutuklanırken ardından üç zanlı daha yakalandı. Torbalı’nın Tepeköy Mahallesi’ne bağlı Bankalar Caddesi’nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında alacak ve verecek meselesi yüzünden çıktığı tespit edilen kavgada üç kişi yaralandı. Silahlı kavganın ardından Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrollerinin yapılması sonrası adliyeye sevk edilen R.Y, B.T. ve B.E.İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha sonra üç kişi daha yakalandı

Polis ekipleri sonrasında ise soruşturmayı derinleştirdi. Olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler F.K, O.Ö. ve D.K'yi de düzenlenen operasyon sonrası yakaladı. Üç zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Aynı zamanda kavgaya karıştıkları belirlenen firari A.Ö, Ö.K. ve H.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Torbalı ilçesinde dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada N.C. ve R.Y. pompalı tüfekle yaralanmış, M.C. ise darp edilmişti.