Akşam saatlerinde İzmir’in Menemen ilçesine ateş düştü. Yahşelli Mahallesi'nde meydana gelen olayda sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Duyarlı vatandaş hemen telefonlarına sarıldı, güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İkinci çocuk için arama çalışması başlatıldı

Jandarma ekipleri, kurtarılan çocuğun kimliğinin Bünyamin F. olduğunu belirledi. Olayın duyulması sonrası mahallede oturan Suriye uyruklu aile, jandarmayı arayıp, çocukları Ahmed Sido’nun Bünyamin F. ile arkadaş olduğunu ve kendisinden haber alamadıkları ihbarında bulundu. Bu ihbarın üzerine AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekiplerinin katılımıyla sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.

Saatler süren arayış acı haberle noktalandı

Ekip saatlerce süren çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmaların ardından ne yazık ki acı haber geldi. Ahmed Sido'nun gece saatlerinde sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Sido'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Akıntı beni de götürüyordu neredeyse"

Bünyamin F.'yi kurtaran mahalle sakini Erman Kara, kayınbiraderinin kendisini aradığını ve sulama kanalında bir çocuk gördüğünü söylemesi üzerine olay yerine koştuğunu belirterek, "Yaklaşık 50 metre ileride gördüm, bize doğru yüzüstü geliyordu. Görünce suya atladım. Bayağı bir akıntı vardı. Akıntı beni de götürüyordu neredeyse. Suyun üzerindeki borulara tutunarak kenara çıkardım. Yarım saate yakın kalp masajı yaptık. Bilinci gelir gibi oldu. Sonra ambulansa teslim ettik” ifadelerini kullandı.