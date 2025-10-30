TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta üst üste alınan kötü sonuçlarla Play-Off hattından uzaklaşan Menemen Futbol Kulübü, yaşadığı form düşüklüğünü Ziraat Türkiye Kupası’na taşıdı. Son dört lig maçında galibiyet hasreti çeken sarı-lacivertli ekip, kupa üçüncü turunda deplasmanda karşılaştığı ligdeki rakiplerinden Muşspor’a elenerek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Karşılaşmanın büyük bir bölümünü sayısal üstünlükle oynamalarına rağmen skor üretememeleri, Menemen FK’daki krizi derinleştirdi.

Sayısal avantajı golle taçlandıramadılar

Muşspor deplasmanında sahaya çıkan Menemen FK, maçın henüz başlarında önemli bir avantaj yakaladı. Karşılaşmanın 13. dakikasında Muşspor’dan bir oyuncunun kırmızı kart görmesiyle ev sahibi ekip sahada 10 kişi kaldı. Bu erken sayısal üstünlük, sarı-lacivertliler için galibiyet adına güçlü bir sinyal olarak yorumlandı. Ancak Menemen FK, aradığı golü normal sürenin hiçbir anında bulamadı. Rakip savunmayı aşmakta zorlanan İzmir temsilcisi, 90 dakikayı golsüz eşitlikle tamamlayarak maçı uzatmalara götürmek zorunda kaldı.

Futbolseverler için şaşırtıcı olan gelişme ise uzatma dakikalarında yaşandı. Maçın uzatma bölümünde, sahada eksik olmasına rağmen Muşspor, 97. dakikada bulduğu golle skoru 1-0’a taşıdı. Bu gol, Menemen FK’nın kupa macerasının sonu oldu. Karşılaşmayı bu skorla kaybeden sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'na üçüncü turda veda etmiş oldu. Bu sonuçla birlikte kulüp, son beş resmi müsabakasından da galibiyet çıkaramamış oldu.

Teknik direktör Kısa: “Fethiyespor maçında çıkışa geçeceğiz”

Yaşanan bu üzücü kupa elenmesinin ardından Menemen Futbol Kulübü’nde teknik direktör Bilal Kısa, takımın önceliğinin artık tamamen lige döndüğünü ifade etti. Kısa, üst üste gelen kötü sonuçların yarattığı baskının farkında olduklarını belirterek, hafta sonu kendi evlerinde oynayacakları Fethiyespor maçını bir dönüm noktası olarak gördüklerini dile getirdi.

Teknik direktör Kısa, yaptığı açıklamada, "Kupa bizim için geride kaldı. Şimdi tüm odağımız Fethiyespor karşılaşmasında. Taraftarımızın desteğiyle, ligde hak ettiğimiz sıralamaya geri dönmek zorundayız. Oyuncularımız bu zorlu süreci atlatacak kapasiteye sahip. Bu maçta alacağımız galibiyetle hem moral bulacağız hem de Play-Off hattına doğru yeniden güçlü bir çıkış başlatacağız. Camiamızın desteğiyle bu durumu lehimize çevireceğiz," mesajını verdi.