Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in “mutlak butlan” kararının ardından İzmir’de gerçekleştireceği ilk planlı miting öncesinde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalığa polis ekipleri TOMA ile müdahalede bulundu. Meydan polis barikatlarıyla çevrilirken bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi, gözaltı aracı ve TOMA sevk edildi.

İzmir Valiliği’nin mitingin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılmasına izin vermediği, sınırlı katılım gerekçesiyle etkinlik için Gündoğdu Meydanı’nın önerildiği öğrenildi. Müdahalenin ardından kalabalık Gündoğdu Meydanı’na yöneldi.

Özgür Özel ise Adnan Menderes Havalimanı’nda yaptığı açıklamada meydanın barikatlarla çevrilmesine tepki göstererek, vatandaşların bulunduğu yere gideceklerini söyledi. Açıklamasının ardından müdahalenin yaşandığı bölgeye geçen Özel, kalabalığa katılarak Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.

Polis müdahalesi sırasında 3 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında yer alan Avukat Kıvılcım Çolak serbest bırakıldı. Diğer 2 kişinin ise mevcutlu olarak tutulduğu öğrenildi.

TOMA'nın üstüne çıktı, tutuklandı

Mevcutlu olarak tutulan kişiler arasında, polisin tazyikli suyla müdahalesi sırasında TOMA’nın üzerine çıkan Deniz Yolçu da bulundu. Yolçu, “Kamu malına zarar verme” ve “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamalarıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Gözaltındaki diğer eylemci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.