Ege’nin incisi İzmir’in dünyaca ünlü turizm ilçesi Çeşme, uzun bayram tatiliyle birlikte coşku dolu günlerden geçiyor. Eşsiz sahili, tadına doyulmaz koyları, eğlencelere doyulamayan gece hayatı ve zengin gastronomi mirasıyla her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Çeşme, 9 günlük bayram tatilinde resmen yerli ve yabancı turistin akınına uğradı. Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen turistler, kendilerini Çeşme’nin serin, mavi sularına atarken; bazı turistler ise ilçenin tarihi ve turistik güzelliklerini keşfe çıktı.

Yaza güzel bir başlangıç yapan Çeşme’de turizm temsilcileri de bir hayli memnun. Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, "Doluluk oranı 9 günlük ortalamaya göre yüzde 75'i geçti. Bugün, yarın ve öbür gün özellikle dolu ama normal diğer günlerde de yüzde 70'in altına düşmüyoruz. Bu da iyi bir rakam” dedi.

“Çeşme’de her şey var”

Küresel ölçekte yaşanan tüm zorluklara ve olumsuz gelişmelere rağmen turizm sektörünün gücünü koruduğunu vurgulayan Belge, bu yıl geçen senenin istatistiklerini geride bırakacaklarından emin olduklarının altını çizdi. Belge, “Şu anda sezona tam hazırız. Güvenli, keselerine uygun ve mutlu olmak istiyorlarsa... Çünkü görecekleri sadece deniz, kum, güneş değil Çeşme'de her şey var, sörfünden gastronomiye. Mutlu olmaları için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Ordu’dan Çeşme’ye tatile geldiler

Çeşme'nin bu bayramdaki konukları arasında, ülkenin dört bir yanından gelen ve ilçenin atmosferine hayran kalan çok sayıda tatilci de yer aldı. Kurban Bayramı tatili için eşiyle Ordu'dan geldiklerini söyleyen Osman Mert Sezer, "Hava güzel. Ordu'da Karadeniz havası olduğu için yağışlı ve kasvetli. Buraya geldik, biraz daha kendimizi iyi hissettik. Dün de Alaçatı'da vakit geçirdik, burada denize girdik” dedi. Eşi Buse Sezer de Çeşme'de güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Enerjisinden memnun kaldılar

Trakya bölgesinden ilçeye gelen bir diğer tatilci grubu da Çeşme'nin enerjisinden oldukça memnun kaldı. Tekirdağ'dan arkadaşlarıyla gelen Enes Öngün de Çeşme'de havanın çok güzel olduğunu, denize girdiklerini ve gezdiklerini anlattı. Enes Öngün, tatil sürecinde Çeşme'ye yakın turistik yerlere de gideceklerini kaydetti.