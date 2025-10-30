Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı güçlendirecek yeni bir projeyi hayata geçirmek için ihaleye çıktı. Bornova Karacaoğlan Mahallesi 6244 Sokak üzerinde iki adet geçiş yapısı ile Çiğli Ataşehir Mahallesi 8023/1 – 8211/2 sokakları arasında dere üzeri karayolu köprüsü ve bağlantı yollarının uygulama projeleri için hizmet alımı yapılacak.

AÇIK İHALE USULÜ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 20 Kasım 2025 Perşembe günü saat 10:00’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığı’nda yapılacak.

SÖZLEŞME İMZALANIRSA 15 GÜN İÇİNDE BAŞLATILACAK

Proje kapsamında toplamda iki geçiş yapısı, bir karayolu köprüsü ve bağlantı yollarının uygulama projeleri hazırlanacak. Çalışmaların, sözleşmenin imzalanmasının ardından 15 gün içinde başlatılması ve 280 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

İhaleye katılmak isteyen firmalar, ayrıntılı bilgilere ve şartnameye Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ulaşabilecek.