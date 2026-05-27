Tüm İslam alemi Kurban Bayramı’nı kutlarken her yıl yaşanan kurban kesimi manzaraları bu yıl da değişmedi. Birçok acemi kasap soluğu hastanede alırken; bazı vatandaşın kurbanlıklarla soluk soluğa verdiği mücadele dikkatleri çekti. İzmir’in Bayraklı ilçesinde de bu sene de benzer görüntüler ortaya çıktı. Bayraklı’nın Refik Şevket İnce Mahallesi’nde sahibinin kontrolünden çıkarak kaçmaya başlayan kurbanlık bir dana pek çok kişiye heyecan dolu anlar yaşattı. Sahibinin elinden kaçan ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında koşuşturan dana, Bayraklı Refik Şevket İnce Mahallesi 2140 Sokak üzerinde bulunan dere yatağına atladı.

Sahibi kurtarmak için vinç çağırdı

Kurtulmak isterken dereye düşen büyükbaş hayvan, atladığı dereden kurtulamayınca sahibi durumu çözmek için anında harekete geçti. Olay yerine vinç çağırıldı. Vinç vasıtasıyla dere yatağına sarkıtılan halatlar büyükbaş hayvana bağlandı.

Kıran kırana kurtarma operasyonu

Çevredeki vatandaşın da meraklı ve şaşkın gözlerle izlediği kurtarma operasyonu yoğun uğraşlar sonunda tamamlandı. Düştüğü yerden vinçle yukarı çekilerek kurtarılan kurbanlık dana, yara almadan sahibine geri teslim edildi.