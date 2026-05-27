Son Mühür- İzmir hafta sonu sporun ve yüksek temponun merkezi oldu. Kentte spor ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ilk kez düzenlenen İzmir Alsancak Fitness Festivali, üç gün boyunca Kültürpark’ı geniş bir açıkhava spor salonuna çevirdi.

Star Organizasyon tarafından hayata geçirilen bu devasa etkinlik, sabahın erken saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar binlerce sporseveri ağırladı. Alanda enerji bir an olsun düşmedi.

Yağmura rağmen durmadılar

22 Mayıs Cuma günü saat 11.00’de kapılarını açan festival, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile çok sayıda spor kulübü yöneticisini bir araya getirdi. Kültürpark'a adım atan ziyaretçileri yüksek tempolu müzikler, spinning bisikletleri ve fonksiyonel antrenman alanları karşıladı. Özellikle Göztepe Spor Kulübü’nün gerçekleştirdiği toplu egzersiz şovları tribünleri doldurdu.

Festivalin ikinci gününde ise tam bir azim öyküsü yazıldı. Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağışa rağmen ne sporcular ne de izleyiciler alanı terk etti. Katılımcılar yağmur altında bench press ve deadlift yarışmalarına devam ederek sınırları zorladı. "Health Zone" adı verilen özel bölümde ise diyetisyenler, sporcu beslenmesinin şifrelerini meraklılarına anlattı. Her sabah koşu gruplarından oluşan 3 bin kişi Kültürpark koridorlarında aynı anda pedalladı, koştu ve ter döktü.

Eski Bakan Kasapoğlu sahadaydı

Festivalin en dikkat çeken konuklarından biri de eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu. İkinci gün etkinlik alanını adım adım gezen Kasapoğlu, stantları inceleyerek genç sporcularla sohbet etti.

Kasapoğlu festival hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İzmir’in enerjisini sporla buluşturan Alsancak Fitness Festivali’nde gençlerimizle ve sporseverlerle bir araya geldik. Sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunan, sporu hayatın doğal bir parçası haline getiren bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, festivale katılan tüm gençlerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum"