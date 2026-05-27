İzmir-Çeşme Otoyolu’nda emniyet tedbiri alan bir jandarma personeline çarparak yaralanmasına yol açan TIR sürücüsü, hakkında yeni gelişme yaşandı. TIR sürücüsü sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza, dün İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı viyadüğü mevkiinde meydana geldi. İzmir istikametine doğru ilerleyen H.U. (52) yönetimindeki TIR, o sırada sağ şeritte arıza yapan bir otomobilin çevre güvenliğini sağlamakla görevli Uzman Çavuş Ö.S'ye çarptı.

Tedavinin ardından taburcu edildi

Çarpmanın etkisiyle yaralanan uzman çavuş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen jandarma personelinin, tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte taburcu edildiği öğrenildi.

Hakim karşısına çıktı

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan TIR şoförü H.U., yasal işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan sürücü, adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

O anlar anbean kaydedildi

Öte yandan, İzmir-Çeşme Otoyolu’nda kazanın yaşandığı o dehşet anları bölgedeki bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği aktarıldı.