Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı 38. kurultay hakkında mutlak butlan kararı verilmesinin ardından yaşanan tartışmalar devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ten yapılan açıklamada, il başkanlığının sosyal medya sayfasının yönetiminin bilgileri dahilinde olmayan bir müdahale ile ellerinden alındığını duyurdu.

Başka illerde de yaşanmıştı

Daha önce çeşitli illerde de benzer olaylar yaşanmış; Afyonkarahisar, Eskişehir, Aydın ve Manisa gibi illerden yapılan kamuoyu açıklamasında, mevcut Facebook hesabından bundan sonra yapılacak paylaşımların kendilerine ait olmadığı belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istenmişti. Yine bugün gün içinde benzer bir durum CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın sosyal medyasında da yaşanmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Söz konusu süreçle ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Güç, “CHP İzmir İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır. Bahsi geçen sayfadan yapılan duyuru ve paylaşımlar; delegelerimizin oyuyla oluşan irade ve kurumsal meşruiyetimiz dışındadır. Duyurularımız ve içeriklerimiz için yeni Facebook sayfamızı takibe alabilirsiniz” ifadelerini kullanarak yeni hesaplarının bilgisini paylaştı.