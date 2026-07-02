Son Mühür/Hüseyin Demir İzmirli sporcular başarıdan başarıya koşuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, olimpik branşlarda ve takım sporların şehrin gururu oluyor. Kulübün yetiştirdiği önemli sporculardan Tuna Tunca, hazırlıklarına devam ediyor. Dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Ocean’s 7 parkurlarından Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı’nı başarıyla geçen Tuna Tunca, 21-27 Temmuz tarihleri arasında bu kez dondurucu soğuğu ve güçlü akıntılarıyla bilinen Kuzey Kanalı’nda İzmirli sporcu Tuna Tunca kulaç atacak.

“Boğazı geçen ilk otizmli marayon yüzücüsü”

Haziran 2025’te Manş Denizi’ni 13 saat 26 dakikada tamamlayarak bu parkuru geçen dünyanın ilk otizmli erkek yüzücüsü olan Tuna Tunca, Eylül 2025’te ise 16,2 kilometrelik Cebelitarık Boğazı parkurunu 5 saat 32 dakikada tamamlayarak “Cebelitarık Boğazı’nı solo geçen ilk otizmli maraton yüzücüsü” unvanını elde etti.

“Başkan Alptekin’den motivasyon konuşması”

İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün Başkanı Berkhan Alptekin, Tuna Tunca’nın elde ettiği başarıların kulüp adına büyük gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Tuna’nın Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı’nda gösterdiği azim ve kararlılığı Kuzey Kanalı’nda da sergileyeceğine yürekten inanıyoruz. Kendisine bu önemli meydan okumada başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.