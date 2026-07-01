Son Mühür- İzmir yaz sıcaklarının ortasında güne yine susuzluk kabusuyla uyandı. Şehrin birçok ilçesinde geniş bir alanı etkileyen kesintiler, bazı bölgelerde 36 saati bularak vatandaşı adeta canından bezdirdi. Hem altyapı iyileştirme çalışmaları hem de bitmek bilmeyen arızalar nedeniyle İzmir halkı bidonlara sarılmak zorunda kaldı. İşte İZSU tarafından yayımlanan 1 Temmuz 2026 tarihli güncel su kesintisi listesi:

Planlı bakım çalışmaları

Karabağlar (Sarıyer): Branşman yenileme çalışmaları nedeniyle 13 Haziran'dan itibaren 28 gün boyunca (Pazar günleri hariç) her gün 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saatlik kesinti uygulanıyor.

Arıza kaynaklı kesintiler

Bornova (Evka 3, Naldöken): 129/3 Sokak içi branşman arızası nedeniyle 08:25 - 10:25 arası (Yaklaşık 2 saat).

Bornova (Çamkule): Çamlık Terfi İstasyonundaki pompa arızası nedeniyle 30 Haziran 23:30 ile 1 Temmuz 09:00 arası (Yaklaşık 10 saat).

Konak (Atamer, Mehmet Akif, Millet, Saygı, Ulubatlı): Çamlık Terfi İstasyonundaki pompa arızası nedeniyle 30 Haziran 21:00 ile 1 Temmuz 09:00 arası (Yaklaşık 12 saat).

Kemalpaşa (Sütçüler): Ana boru arızası ve pompaların kapatılması nedeniyle 08:16 - 11:16 arası (Yaklaşık 3 saat).

Menemen (Mustafa Kemal Atatürk, 75. Yıl Cumhuriyet): Ana boru arızası (Maltepe köyünün tamamı dahil) nedeniyle 07:55 - 11:00 arası (Yaklaşık 3 saat).

Menemen (Gazi Mustafa Kemal, İnönü, Villakent, 85. Yıl Cumhuriyet): Depo seviyesinin düşüklüğü nedeniyle 30 Haziran 12:29 ile 1 Temmuz 23:59 arası (Yaklaşık 36 saat).