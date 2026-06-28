İzmir Menemen'de meydana gelen ot yangını, kuvvetli rüzgarın da etkisini göstermesiyle birlikte kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve sanayi bölgesinde endişeyi de beraberinde getirdi. Maltepe Mahallesi Serbest Bölge mevkisinde öğleden sonra meydana gelen yangına çok sayıda ekip intikal ederken, alevlerin çevredeki sanayi tesislerine varmaması için yoğun mücadele sarf edildi.

Karadan ve havadan müdahale!

İhbarın gelmesinden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın alanına 6 tonaj araç ile 6 arazöz yönlendirdi. Söndürme çalışmalarına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de 2 arazöz, 1 helikopter ve 1 su tankeriyle katıldı.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için İZSU ile ilçe belediyelerine ait su tankerleri de bölgeye intikal ederek çalışmalara katılım sağladı. Ekipler, alevlerin rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçramasının önüne geçmek için koordineli şekilde müdahaleyi devam ettirdi.

Fabrikaya sıçramaması için kritik mücadele!

Yangının en kritik noktalarından biri, alevlerin sanayi bölgesinde faaliyetlerini sürdüren kimya fabrikasına ulaşma ihtimali olarak dikkat çekti. İtfaiye ve orman ekipleri, yangının bu noktaya varmasının önüne geçmek için fabrika çevresinde yoğun önlem gerçekleştirdi.

Yapılan hızlı ve etkili müdahale sonucunda alevlerin sanayi tesislerine sıçramasın önüne geçilirken, olası can ve mal kaybı da engellenmiş oldu.

Bölgede teyakkuz!

Yangının otluk alandaki etkisini devam ettirmesi sebebiyle söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, hem alevleri tamamen kontrol altına almak hem de rüzgarın etkisiyle yeniden sanayi tesislerine yönelmesini engellemek için bölgede yoğun mesai harcıyor.