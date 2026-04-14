İzmir siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar, gerçekleştirilen ziyaretler İzmir siyasetinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir ziyaret hamlesi de Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'dan geldi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ı ziyaret etti.

Teşekkür etti, başarılar diledi!

Sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Sn. Eyyüp Kadir İnan’ı Genel Merkezimizde ziyaret ettik. Kıymetli Genel Sekreterimize nazik kabulleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gündemde hangi konular vardı?

Ziyaret kapsamında konuşulan konuların hangi çerçevede olduğu henüz netlik kazanmazken, önümüzdeki günlerde konuşuların konuların detaylarının ortaya çıkması bekleniyor.

