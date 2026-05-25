İzmir’in Menemen ilçesi, sabah saatlerinde kahreden bir trafik kazasına sahne oldu. Seyir halindeki ATV aracının kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrilmesi sonucu, 73 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Kaza, Menemen’e bağlı Emiralem Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki Hacı İbrahim C., yönetimindeki 35 BHV 803 plakalı ATV ile seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, yolun hemen kenarında bulunan derin kanala düştü. Talihsiz sürücü, devrilen aracın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte zamanla yarış başladı. İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler seferber oldu ama acı haber geldi

Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, kanaldaki sürücüye ulaşmak için yoğun bir çaba sarf etti. Uzun uğraşlar sonucu kanaldan çıkarılan Hacı İbrahim C.’ye ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. Ancak her şey için çok geçti. Yaşlı adamın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acı haber yakınlarını yasa boğdu.

Cenaze hastane morguna kaldırıldı

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede detaylı bir inceleme başlattı. Trafik akışını güvenli şekilde sağlayan ekipler, kazanın tam oluş nedenini belirlemek için görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Hacı İbrahim C.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Menemen Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.