İzmir Seferihisar açıklarında gerçekleştirilen düzensiz göçmen operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Sahil Güvenlik ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı.. Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-09), 12 Nisan gününün sabahı saat 06.35 sularında denizde hareketli bir halde olan lastik bot tespit edildi. Botun tespit edilmesinin ardından ekipler zaman kaybetmeden harekete geçti.

Kısa sürede fark edildi ve durduruldu!

Bölgeye, Sahil Güvenlik Botu (KB-22) sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu (KB-22), lastik botu kısa sürede durdurdu. Yapılan kontroller kapsamında bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirlendi.

Toplamda 43 kişi!

Lastik botun durdurulmasının ardından ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda, 10’u çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından göçmenler bota alınarak kıyıya çıkarıldı.

İl Göç İdaresi’ne teslim edildiler!

düzensiz göçmenler kıyıya getirilmelerinin ardından, sağlık kontrolleri ve kimlik tespit işlemlerinin ardından ilgili birimlere sevk edildi. İşlemlerinin tamamlanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.