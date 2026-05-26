Son Mühür- Kurban Bayramı’na saatler kala bayram mesajlarının ardı arkası kesilmiyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan vatandaşın bayramını kutladı. Bayramın birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çeken Başkan Pehlivan, “Bayram demek, ailelerin bir araya geldiği, küslerin barıştığı, yüzlerin güldüğü, gönüllerin alındığı, hep birlikte ve bir arada olmanın kıymetinin anlaşıldığı zaman demektir. Bunun içindir ki, bu özel gün öncesinde alışverişler yapılır, çocuklar bayramlıklarını, büyükler en güzel kıyafetleri giyer ve hazırlık yapar. Kurban Bayramı demek, eti ve yemeği sofraya gelene kadar dağıtıp paylaşmanın huzurunu yaşamaktır. Biz de Menemenliler ve Menemen Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramı dayanışma içinde karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize erzak dağıtımından, evlatlarımızın giydirilmesine kadar, ilçemizde kimsenin kendini yalnız hissetmeyeceği bir dayanışmaya imza atıyoruz.” dedi.

Başkan Pehlivan Gazze, Doğu Türkistan ve Arakan olmak üzere mazlumların yanında olunması gerektiğini belirterek; “Kurban Bayramı’nın sevincini yaşadığımız şu günlerde, bir yandan da başta gönül coğrafyamız olmak üzere dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlar ve katliamlarda acı çeken mazlumların hüznünü yüreğimizde hissediyoruz. Diliyorum ki bu bayram, mazlumların acılarının dinmesi için bir milat olur.” İfadelerini kullandı.