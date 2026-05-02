Son Mühür/ Merve Turan- Menderes Belediyesi, sağlıklı yaşama yönlendirmek ve ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak için bir etkinlik düzenledi.

Belediyenin pilates kurslarında spor yapan kadınlar, bu kez salonlardan çıkıp doğaya karışarak, Balaban Göleti’ne gitti.

Adımlar sağlık için atıldı

Eğitmen Fatma Barkın öncülüğünde bir araya toplanan kursiyerler, sabahın erken saatlerinde yürüyüş parkurunda bir araya geldi. Doğayı keşfeden kadınlar, Balaban Göleti’nin güzel manzarasıyla birlikte her yeri gezdi.

Sporun yalnızca dört duvar arasında değil, hayatın her anında olması gerektiğini gösteren yürüyüş, renkli anlara sahne oldu.

Önce gezdiler sonra temizlediler

Yürüyüşün varış bitiş yeri olan Balaban Göleti'nde ise katılımcıları bir sürpriz bekliyordu. Doğanın iç içe olan kadınlar, yakılan mangalların başında sucuk ekmek yiyerek yorgunluk attı.

Ancak etkinlik yalnızca eğlence ve yemekle sınırlı bitmedi. Kursiyerler, gölet çevresindeki çöpleri bir bir toplayarak hem doğaya olan saygılarını gösterdi hem de piknikçilere örnek olabilecek bir çevre temizliği gerçekleştirdi.

"Batandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için spor yapmasını öneriyoruz"

Etkinliğin amacına ve belediyenin spora bakış açısından bahseden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Kadınlarımız için eğlenceli bir program gerçekleştirdik.

Hocamız öncülüğünde güzel doğamızın içinde spor dolu bir etkinlik oldu. Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için spor yapmasını, uzun yürüyüşlere çıkmasını öneriyoruz.

Kadınlarımızı da pilates kurslarımıza bekliyoruz. Buna benzer etkinlikleri artırmak adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.