İzmir'in en güzel plajları sadece denize girme noktası değil, aynı zamanda farklı tatil tarzlarının kesiştiği duraklar haline gelmiş durumda. Ailelerin sığ sular için tercih ettiği plajlar ile dalış meraklılarının gözdesi olan koylar yan yana sıralanıyor.

İzmir'in en güzel plajları arasında Çeşme'nin yeri ne?

Çeşme, turkuaz suyu ve geniş kumsallarıyla yıllardır listelerin başında geliyor. Altınkum, Pırlanta ve Aya Yorgi gibi adresler ilçenin amiral gemileri sayılıyor. Altınkum özellikle sığ yapısı sayesinde çocuklu aileler için ideal bir seçenek.

Ilıca Plajı ise üç kilometrelik sahil şeridiyle ilçenin en uzun kumsalına sahip. Yer altından çıkan sıcak su kaynakları sayesinde denize girmek burada bambaşka bir deneyim sunuyor. Alaçatı Halk Plajı da sığ ve sakin yapısıyla tercih edilen noktalar arasında yer alıyor.

Urla'da hangi plajlar tercih ediliyor?

Urla, mavi bayraklı plajlarıyla son yılların yükselen yıldızı haline gelmiş durumda. Kum Denizi, Çeşmealtı Mavi Plaj, Demircili Koyu, Yassıca Ada ve Zeytineli öne çıkan adresler.

Demircili Koyu, yarımada şeklinde uzandığı için bir bölümde dalga varsa diğer koyda dalgasız denize girme imkanı sunuyor. Yassıca Ada'ya sadece İZDENİZ'in günübirlik vapur seferleri ya da özel teknelerle ulaşılabiliyor. Zeytineli ise bakir doğasıyla tüplü dalış meraklılarının gözdesi.

Sakin tatil için nereler öne çıkıyor?

Karaburun ve Mordoğan, kalabalıktan kaçanların adresi. El değmemiş koyları, sessiz sahilleri ve ünlü balıklarıyla farklı bir profil sunuyorlar. Bodrum, Kuyucak, Akvaryum ve Kocakum mavi bayrak listesinde yer alıyor.

Foça da iki uç arasında dengeli bir seçenek. Eski Foça'nın taş evleri, kalesi ve Siren Kayalıkları'ndaki nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları ilçeyi farklı kılan unsurlar. Yeni Foça Halk Plajı, Karakum ve Kumburnu da temiz suyuyla bilinen noktalar.

Seferihisar ve güney aksında ne var?

Seferihisar, Türkiye'de Cittaslow yani Sakin Şehir unvanını alan ilk ilçe olma özelliğini taşıyor. Sığacık, Akkum ve çevresindeki koylar Ege Bölgesi'nin en çok mavi bayraklı halk plajlarına sahip. Akkum, sörf yapmaya uygun yapısıyla biliniyor; ancak suyu serin.

Güneyde Gümüldür, Özdere ve Ürkmez hattı aileler için uygun yapısıyla öne çıkıyor. Çukuraltı, Gümüldür Halk Plajı ve Orta Mahalle Halk Plajı ise mavi bayraklı listede bulunan adresler arasında.