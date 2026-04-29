Son Mühür/ Beste Temel- Menderes Belediyesi, geleneksel hale getirdiği uçurtma şenliğinin bu yıl 15'incisini düzenliyor. Etkinlik 3 Mayıs Pazar günü saat 13.30 itibarıyla başlayacak. Özdere Gençlik Parkı’nda yapılacak şenlikte belediye, çocuklara uçurtma dağıtacak yani yanınızda bir şey getirmenize pek gerek yok.

Sadece uçurtma değil birçok etkinlik olacak

Park alanında sadece uçurtmalar olmayacak gün boyu çocukların vakit geçirebileceği yüz boyama, kil atölyesi ve balon katlama gibi masalar kurulacak. Menderes Belediyesi bir yandan da gelenlere çeşitli ikramlarda bulunmayı planlıyor. Müzik ve performans tarafında ise Grup Notion ile Lotus Ritim Grubu sahnede olacak.

Ayrıca Özdere Halk Oyunları Ekibi de bir gösteri yapacak. Belediye, bu yılki etkinliği "Uçur, Hisset, Özgür Ol!" diyerek duyurdu.

Başkan İlkay Çiçek'ten içten davet

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, şenliğin her yıl sahil kesiminde yapıldığını hatırlattı. Bu sene 15. kez bir araya geleceklerini belirten Çiçek, "Uçurtmalar yine havada olacak. Herkesi pazar günü bu etkinliğe bekliyoruz. Gelin, gökyüzüne hep beraber bakalım," şeklinde konuştu.

Şenlik, akşam saatlerine kadar Özdere’de devam edecek.

