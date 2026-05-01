Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in binlerce yıllık bağcılık geleneği, modern bir turizm rotasıyla tekrar canlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinatörlüğünde kurulan “İzmir Bağ Yolu”, Olivtech Fuarı’nda gerçekleşen bir lansmanla tanıtıldı.

Şehrin yerel kalkınma adımının en yeni adımı olan bu uygulama; Seferihisar’dan Urla’ya, Selçuk’tan Menderes’e kadar geniş bir bölgede hem üreticiyi hem de turizmciyi aynı çatı altında topluyor.

Avrupa Kültür Rotalarına İzmir İmzası

Projenin altyapısı, Avrupa Konseyi’nin önemli rotalarından biri olan Iter Vitis üyeliği ile atıldı. Bu üyelik sayesinde İzmir, bağcılık mirasını yalnızca yerelde değil uluslararası alanda da belgelemiş oldu.

Toplamda 17 işletme, bir onursal üye ve dört aday üyenin bulunduğu bu yol, ziyaretçilerine yalnızca bir tadım değil, tam anlamıyla bir kültürel bir deneyim sunuyor.

Yalçın Güçer: "Bu Hikayenin Kendisi Biziz"

Anadolu Gastronomi Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı Yalçın Güçer, törende gerçekleştirdiği konuşmada İzmir’in sahip olduğu gücün altını çizerek,

“Üzümün ve şarabın gen kaynağı olan bu coğrafyanın yeniden güçlü bir kültür rotasıyla temsil edilmesi büyük bir anlam taşıyor.

Yaklaşık 15 yıl boyunca bu ölçekte bir yapılanma yoktu, ancak kararlı bir çalışmayla kısa sürede Avrupa ölçeğinde en hızlı büyüyen ağlardan biri haline geldik.

Bu rota, kültürel mirasımızı yalnızca anlatmakla kalmıyor; onu bir deneyime ve ekonomik değere dönüştüren bütüncül bir yaklaşım sunuyor.

İzmir ise bu hikayenin en güçlü duraklarından biri. Bu potansiyelin, ekonomik hayatın içinde yer alması gerekiyor. Çünkü bir rotanın anlam kazanabilmesi için hikayeleştirilmesi şart.

Bu hikayeyi anlatanlar biziz; aslında bu hikayenin kendisi de biziz. Bu nedenle bu değeri birlikte üretmek, birlikte anlatmak ve kalıcı bir ekonomik karşılığa dönüştürmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

"Oluşturduğumuz İzmir Bağ Rotası yerel üreticilerimizi destekliyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ise İzmir Bağ Yolu'nun yalnızca turistik bir gezi güzergahı olmadığını, aynı zamanda yerel bir ekonomik kalkınma modeli olduğunu dile getirerek,

“Oluşturduğumuz İzmir Bağ Rotası; yerel üreticilerimizi destekleyen, kırsal kalkınmayı teşvik eden, kültürel mirasımızı koruyan ve ziyaretçilere özgün deneyimler sunan bütüncül bir model olarak öne çıkmakta.

Bu rota sayesinde yalnızca şarap üretimi değil; gastronomi, kültür, turizm ve yerel ekonomi arasında güçlü bir bağ kurulmakta.” dedi.

Konuşmasında İzmir'in bu sürecini daha da geliştireceklerini dile getiren Okyay, “Bu çalışmaların uluslararası ölçekte nasıl karşılık bulduğunu gördükçe, kendimizi nasıl anlattığımızın ne kadar belirleyici olduğunu daha iyi anlıyoruz.

Bu süreç sizlerin katkılarıyla mümkün oluyor. Hepinize İzmir adına çok teşekkür ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak süreci kolaylaştırmak için buradayız.

Turizm Şube Müdürlüğümüz bu işe gönül verdi. Birçok farklı ağda, farklı destinasyonlarla birlikte çalışıyoruz. Birlikte çalışmak bu işin en önemli noktası. Burası Homeros’un memleketi, öyküler elbette bizim olacak. Bu öyküyü çok daha geliştireceğimizi biliyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz buradayız, birlikte yol almaya devam edelim. İlçe belediye başkanlarımız burada, sizler buradasınız. Bu birliktelikten çok daha güzel çalışmalar çıkacak.” ifadelerini kullandı.

Sertifikalar sahiplerine verildi

Etkinlik bitiminde İzmir Bağ Yolu rotasında yer alan ilçelerin belediye başkanları, bölgedeki işletmelere üyelik sertifikalarını verdi.

Özellikle Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in aldığı Efes Tarlası Yaşam Köyü Onursal Üyelik Sertifikası ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ile Dernek Başkanı Serpil Erdurak’ın aldığı üyelik belgesi törenin dikkat çeken anları arasında yer aldı.