Asıl adı Ayfer İlker olan Mela Bedel, müzik dünyasında hem şarkıcı hem söz yazarı hem de prodüktör kimliğiyle tanınıyor. Mert Demir'e yazdığı Ateşe Düştüm şarkısıyla kazandığı Altın Kelebek ödülünü Cem Yılmaz'a ithaf etmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Mela Bedel kimdir?

Mela Bedel, 24 Haziran 1995'te İstanbul Bahçelievler'de dünyaya geldi. Aslen Kayserili olan sanatçı, henüz 4 yaşındayken ailesinin hediye ettiği org sayesinde müzikle tanıştı. Okul yıllarında tiyatro kulübünde drama eğitimi aldı ve çeşitli piyeslerde sahneye çıktı.

10 yaşında ailesinin iş değişikliği nedeniyle farklı bir şehre taşınan Mela Bedel, bu dönemde hikaye yazmaya başladı. Zamanla hikayelerini şarkı sözlerine dönüştürdü ve ilk bestelerini evde kurduğu küçük bir stüdyoda kaydetti.

Mela Bedel'in müzik kariyeri

Profesyonel kariyerine 2019 yılında sözü, müziği ve yapımcılığı tamamen kendisine ait olan Nasip adlı şarkıyla adım attı. Aynı yıl popüler dizi Çukur için bestelediği parçayla geniş kitlelere ulaştı. 2020'de Sony Music ile anlaşma imzalayan sanatçı, Alayı Yalan single'ıyla büyük bir çıkış yakaladı. Şarkı yayınlandığı ilk hafta Spotify Viral 50 listesine girmeyi başardı.

2023'te tüm çalışmalarını bir araya topladığı Bölüm Sonu adlı ilk albümünü çıkardı. 2024'te ise bağımsız olarak yayınladığı Ben Sana Gelemem parçasıyla dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaştı.

Mela Bedel kime şarkı verdi?

Mela Bedel, şarkıcı Mert Demir ile birlikte Ateşe Düştüm parçasının söz ve müziğini yazdı. Eylül 2023'te yayınlanan bu şarkı, Yalı Çapkını dizisinde de kullanılarak kısa sürede büyük popülerlik kazandı. Parça, 2024 yılındaki 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Şarkı ödülüne layık görüldü.

Mela Bedel ve Cem Yılmaz sevgili mi?

Altın Kelebek gecesinde Ateşe Düştüm ile ödül kazanan Mela Bedel, törene katılmayan Mert Demir'in yerine sahneye çıktı. Ödülü aldıktan sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Cem Yılmaz'ı etiketleyerek ödülü ona ithaf etti. Cem Yılmaz ise bu paylaşıma samimi bir şekilde karşılık verdi. Bedel'in ardından Yılmaz'ın evinde bulunan bir tabloyu paylaşması, aşk iddialarını iyice alevlendirdi. Ancak her iki isimden de bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.