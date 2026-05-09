Yemek yapmak bir sanat ama o sanatı icra ederken kolunuz yoruluyorsa veya temizlik için saatler harcıyorsanız orada bir sorun var demektir. Şef Jalem Balcı, mutfaktaki müttefiklerimiz dediği tencereler üzerine önemli bir tartışmayı aydınlattı. Çoğu zaman döküm tencerelerin ağırlığı ve havalı duruşu bizi cezbese de, Balcı’ya göre pratiklik ve sağlık başka bir noktada gizli.

Ağır işçilik mi yoksa manevra kabiliyeti mi?

Aslında mesele biraz sizin mutfakta ne kadar hızlı olmak istediğinizle alakalı. Şef Jalem Balcı, döküm demir tencerelerin o meşhur ağırlığına dikkat çekiyor. "Ocağın üzerinden alıp fırına taşımak bazen bir güç gösterisine dönüşebiliyor," diyen Balcı, paslanmaz çelik tencerelerin hafifliğiyle mutfakta daha özgürce hareket edilebildiğini belirtti. Dolu bir tencereyi tek elle kaldırıp bir yerden bir yere taşımak, günlük mutfak koşturmacasında büyük bir lüks.

Bulaşık başında beklemeyi kimse sevmez

Yemek bittikten sonraki o dağ gibi biriken bulaşıklar her aşçının kabusudur. İşte burada seçiminiz kaderinizi belirliyor. Balcı, döküm tencerelerin hassas yapısından bahsediyor; makineye atamazsınız, özel yağlarla yağlamanız gerekir, yoksa hemen paslanır. Oysa paslanmaz çelik tencereler öyle mi? Atın makineye, çıksın tertemiz. Ne paslanma derdi var ne de ekstra bakım. Zamanı değerli olanlar için çeliğin sunduğu bu konfor gerçekten tartışılmaz.

Isı kontrolü sizde olsun

Yemek pişirme sırasında ısıya anlık müdahale etmek bazen hayat kurtarır. Şef Balcı’nın üzerinde durduğu bir diğer nokta da ısı reaksiyonu. Döküm demir geç ısınır ama geç soğur, bu da kontrolü zorlaştırabilir. Paslanmaz çelik tencereler ise ocağın ateşini kıstığınız anda cevap verir. Hassas soslar yaparken ya da yemeğin dibinin tutmasını engellemeye çalışırken bu hız size profesyonel bir kontrol sağlar.

Yıllara meydan okuyan dayanıklı seçim

Mutfak ekipmanı bir kez alınır, tam alınır. Uzun ömürlülük konusunda Şef Jalem Balcı’nın tercihi oldukça net. Döküm ürünlerin nemli ortamda paslanma riskine karşı çeliğin direnci öne çıkıyor. Korozyon, kararma ya da darbelere karşı çelik tencereler yıllar geçse de ilk günkü performansını koruyor. Hem sağlıklı bir pişirme süreci hem de cüzdan dostu, uzun ömürlü bir yatırım için paslanmaz çelik, mutfağın en güvenilir limanı...