Yalnızca tek bir noktada hız düşürmenin artık yeterli olmadığı bilinmeli. Ortalama hız koridoru sistemiyle iki nokta arasındaki geçiş süreniz hesaplanarak gerçek hızınız belirleniyor. Bu nedenle D-100, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi ana arterlerde sürekli dikkatli olmak şart.

İstanbul sabit radar noktaları: D-100 (E-5) güzergahı

D-100 karayolu üzerinde genel hız sınırı 90 km/s olarak uygulanıyor; bazı kesimlerde bu değer 80 km/s'ye düşüyor.

Avcılar – Beylikdüzü hattı: İki yönde de hız koridoru çalışıyor.

Harem – Kocaeli il sınırı: Tuzla'ya kadar olan bölgede sabit EDS kameraları aktif durumda.

Barbaros Köprülü Kavşağı – Tekirdağ sınırı: Avrupa yakası çıkışında yoğun denetim yapılıyor.

TEM otoyolunda sabit radar noktaları

TEM üzerinde otomobiller için hız sınırı genelde 120 km/s; bağlantı yollarında bu limit belirgin şekilde azalıyor.

Mahmutbey Gişeler – FSM Köprüsü: Yaklaşık 14 farklı sabit denetim noktası mevcut.

Çamlıca Gişeler – Ataşehir Kavşağı: Anadolu yakasının en yoğun ortalama hız tüneli bölgesi olarak öne çıkıyor.

Metris Kavşağı – Esenler: Otogar bağlantı yolunda sınır 80 km/s.

Avrupa yakası kritik EDS ve radar noktaları

Avrupa yakasında özellikle tüneller ve yeni bağlantı yolları denetim açısından ön planda.

Avcılar: Firuzköy Bulvarı ile D-100 Ambarlı mevkii.

Beşiktaş: Barbaros Bulvarı, Conrad Oteli önü ve meydan girişi (70 km/s).

Sarıyer: Adnan Menderes Caddesi Bahçeköy mevkii, Büyükdere Caddesi Maslak hattı.

Bakırköy: Kennedy Caddesi sahil yolu ve Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı (70 km/s).

Fatih: Vatan Bulvarı, Bayrampaşa yönü (70 km/s).

Anadolu yakası sabit radar noktaları

Anadolu yakasında sahil yolları ve TEM bağlantıları en fazla ceza kesilen güzergahlar arasında yer alıyor.

Kadıköy: Bağdat Caddesi, Bostancı – Kızıltoprak arası komple koridor (50 km/s).

Üsküdar: Eyüp Aksoy Caddesi ve Nuh Kuyusu Caddesi.

Maltepe: Turgut Özal Bulvarı sahil yolu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda radar durumu

3. Köprü güzergahındaki Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiller için hız limiti 140 km/s seviyesine kadar yükseliyor. Ancak tünel giriş-çıkışlarında sınır 110 km/s'ye iniyor ve bu noktalardaki radarlar oldukça hassas çalışıyor. Çatalca ile Arnavutköy mevkilerinde 7 adet sabit radar noktası aktif.

Radar cezası nasıl sorgulanır?

Cezanızın e-Devlet üzerinden görünür olması genellikle 1 ile 7 iş günü arasında sürüyor. Araç plakasına yazılan ceza sorgulama ekranından düzenli kontrol etmeniz, yüzde 25 oranındaki erken ödeme indiriminden yararlanmanızı sağlıyor.