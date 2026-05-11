İzmir'in Maldivleri olarak anılan bu noktanın adresi ise oldukça net: Dikili ilçesine bağlı Bademli Köyü. Şehir merkezine yaklaşık iki saatlik mesafedeki köyün hemen yanı başındaki Killik Koyu ve Zindancık Koyu, kristal berraklığındaki sularıyla yerli Maldivler tanımının asıl sahipleri.

İzmir'in Maldivleri nerede

Bademli, İzmir ile Ayvalık arasında, Dikili merkeze 20 dakikalık bir konumda yer alıyor. Eski adı Ancanoz olan ve geçmişte bir Rum köyü olarak bilinen yerleşim, zeytin ağaçlarıyla kaplı yamaçların arasından denize iniyor. Bademli'nin sahil hattındaki Killik Koyu, Dikili merkeze 10 kilometre uzaklıkta. Koy, ismini zemininden çıkan doğal kil tabakalarından alıyor; bu killer şifa amaçlı kullanım geleneğinde de yer buluyor.

Bembeyaz ince kumu ve sığ yapısı, koyu çocuklu ailelere uygun kılıyor. Suyun berraklığı sayesinde metrelerce derinlikteki taşları yüzeyden görmek mümkün.

İzmir'in Maldivleri sayılan Killik ve Zindancık ne sunuyor

Killik Koyu'nun hemen yanındaki Zindancık Koyu, isminin ardındaki hikâyeyi geceleri ay ışığını pek almaması nedeniyle koyun karanlık kalmasından alıyor. İki koy arası 5 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde. Zindancık'ta sadece birkaç özel mülk bulunuyor; sahile bu evlerin arasından geçerek ulaşmak gerekiyor.

Koyun tam karşısında 15-20 dakika yüzerek varılabilen küçük bir kayalık yapısı dikkat çekiyor. Yerel halk, kayaların at başını andırması nedeniyle buraya At Adası adını vermiş. Zindancık, henüz fazla duyulmamış bir nokta olarak doğallığını koruyor.

İzmir'in Maldivleri hangi alternatifleriyle yarışıyor

Bademli rotası dışında benzer yakıştırmaya sahip başka koylar da mevcut. Çeşme'deki Delikli Koy, doğal kaya oyukları ve ücretsiz girişiyle bütçe dostu bir seçenek. Seferihisar'daki Maden Koyu da killi kayalıkları ve sakin atmosferiyle çadır kampçılarının uğrak noktası. Karaburun'un Eşendere Koyu ise 300 metre uzunluğundaki kumsalı ve ıssızlığıyla ön plana çıkıyor.

Bademli Köyü'ne ulaşım otobüsle Aliağa aktarmalı yapılabiliyor; ancak koylara erişmek için özel araç tavsiye ediliyor. Killik tabelaları takip edilerek varılan park alanından sonra Zindancık'a 100-150 metrelik bir patika yürüyüşü gerekiyor.