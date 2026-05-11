İzmir ilçe kaymakamları arasında en dikkat çeken hareket Bergama ve Beydağ ilçelerinde yaşandı. Bergama Kaymakamı Avni Oral, Ankara Çankaya Kaymakamlığına atanırken; Beydağ koltuğuna Bayburt Kaymakam Adayı Ramazan Aykut Saka getirildi. Tüm liste İzmir Valiliği'nin resmi internet sayfasından teyit edilebiliyor.

İzmir ilçe kaymakamları kimler

İzmir Valiliği'nin güncel verilerine göre 30 ilçenin kaymakamları şöyle:

Aliağa Kaymakamı: Zekeriya Güney

Balçova Kaymakamı: Mahmut Halal

Bayındır Kaymakamı: Murat Mete

Bayraklı Kaymakamı: İbrahim Süha Karaboran

Bergama Kaymakamı: Metin Maytalman (Onur Alimoğlu vekaleten)

Beydağ Kaymakamı: Ramazan Aykut Saka

Bornova Kaymakamı: Muzaffer Şahiner

Buca Kaymakamı: Muhammed Gürbüz

Çeşme Kaymakamı: Mehmet Maraşlı

Çiğli Kaymakamı: Fatih Görmüş

Dikili Kaymakamı: Cevat Gün

Foça Kaymakamı: İhsan Emre Aydın

Gaziemir Kaymakamı: Kudret Kurnaz

Güzelbahçe Kaymakamı: Dr. Mehmet Özel

Karabağlar Kaymakamı: Mehmet Özer

Karaburun Kaymakamı: Hilal Kızılkaya

Karşıyaka Kaymakamı: Özkan Demir

Kemalpaşa Kaymakamı: Musa Sarı

Kınık Kaymakamı: Onur Alimoğlu

Kiraz Kaymakamı: Murat Karahan

Konak Kaymakamı: Ediz Sürücü

Menderes Kaymakamı: Cevat Çelik

Menemen Kaymakamı: Vedat Yılmaz

Narlıdere Kaymakamı: Kadir Taner Eser

Ödemiş Kaymakamı: Hakan Yavuz Erdoğan

Seferihisar Kaymakamı: Mehmet Şerif Olçaş

Selçuk Kaymakamı: Oğuz Alp Çağlar

Tire Kaymakamı: Dr. Vural Karagül

Torbalı Kaymakamı: Adem Çelik

Urla Kaymakamı: Mustafa Gözlet

İzmir ilçe kaymakamları arasındaki son değişiklikler

Bergama'da Avni Oral'ın Çankaya'ya geçmesinin ardından Samsun Terme Kaymakamı Metin Maytalman atandı. Ancak göreve fiilen başlama süreci tamamlanana kadar Kınık Kaymakamı Onur Alimoğlu, 3 Mart 2026'dan itibaren Bergama'yı vekaleten yürütüyor. Bu durum, ilçedeki yönetim sürekliliğinin korunması açısından geçici bir çözüm.

Beydağ ise mülki amirliğindeki en genç isimlerden birine kavuştu. Bayburt'taki kaymakam adaylığı sürecini tamamlayan Ramazan Aykut Saka, Küçük Menderes havzasındaki bu küçük ilçenin yerel kalkınma projelerine yön verecek.

İzmir Valisi Süleyman Elban'a bağlı çalışan kaymakamlar, ilçelerdeki mülki idarenin yanı sıra eğitim, sağlık, asayiş ve yatırım koordinasyonundan da sorumlu. Vali yardımcıları kadrosunda da Nusret Şahin, Ahmet Yılmaz ve Mehmet Sadık Tunç gibi isimler aktif görev yapıyor.