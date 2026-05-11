İzmir ilçe kaymakamları arasında en dikkat çeken hareket Bergama ve Beydağ ilçelerinde yaşandı. Bergama Kaymakamı Avni Oral, Ankara Çankaya Kaymakamlığına atanırken; Beydağ koltuğuna Bayburt Kaymakam Adayı Ramazan Aykut Saka getirildi. Tüm liste İzmir Valiliği'nin resmi internet sayfasından teyit edilebiliyor.
İzmir ilçe kaymakamları kimler
İzmir Valiliği'nin güncel verilerine göre 30 ilçenin kaymakamları şöyle:
- Aliağa Kaymakamı: Zekeriya Güney
- Balçova Kaymakamı: Mahmut Halal
- Bayındır Kaymakamı: Murat Mete
- Bayraklı Kaymakamı: İbrahim Süha Karaboran
- Bergama Kaymakamı: Metin Maytalman (Onur Alimoğlu vekaleten)
- Beydağ Kaymakamı: Ramazan Aykut Saka
- Bornova Kaymakamı: Muzaffer Şahiner
- Buca Kaymakamı: Muhammed Gürbüz
- Çeşme Kaymakamı: Mehmet Maraşlı
- Çiğli Kaymakamı: Fatih Görmüş
- Dikili Kaymakamı: Cevat Gün
- Foça Kaymakamı: İhsan Emre Aydın
- Gaziemir Kaymakamı: Kudret Kurnaz
- Güzelbahçe Kaymakamı: Dr. Mehmet Özel
- Karabağlar Kaymakamı: Mehmet Özer
- Karaburun Kaymakamı: Hilal Kızılkaya
- Karşıyaka Kaymakamı: Özkan Demir
- Kemalpaşa Kaymakamı: Musa Sarı
- Kınık Kaymakamı: Onur Alimoğlu
- Kiraz Kaymakamı: Murat Karahan
- Konak Kaymakamı: Ediz Sürücü
- Menderes Kaymakamı: Cevat Çelik
- Menemen Kaymakamı: Vedat Yılmaz
- Narlıdere Kaymakamı: Kadir Taner Eser
- Ödemiş Kaymakamı: Hakan Yavuz Erdoğan
- Seferihisar Kaymakamı: Mehmet Şerif Olçaş
- Selçuk Kaymakamı: Oğuz Alp Çağlar
- Tire Kaymakamı: Dr. Vural Karagül
- Torbalı Kaymakamı: Adem Çelik
- Urla Kaymakamı: Mustafa Gözlet
İzmir ilçe kaymakamları arasındaki son değişiklikler
Bergama'da Avni Oral'ın Çankaya'ya geçmesinin ardından Samsun Terme Kaymakamı Metin Maytalman atandı. Ancak göreve fiilen başlama süreci tamamlanana kadar Kınık Kaymakamı Onur Alimoğlu, 3 Mart 2026'dan itibaren Bergama'yı vekaleten yürütüyor. Bu durum, ilçedeki yönetim sürekliliğinin korunması açısından geçici bir çözüm.
Beydağ ise mülki amirliğindeki en genç isimlerden birine kavuştu. Bayburt'taki kaymakam adaylığı sürecini tamamlayan Ramazan Aykut Saka, Küçük Menderes havzasındaki bu küçük ilçenin yerel kalkınma projelerine yön verecek.
İzmir Valisi Süleyman Elban'a bağlı çalışan kaymakamlar, ilçelerdeki mülki idarenin yanı sıra eğitim, sağlık, asayiş ve yatırım koordinasyonundan da sorumlu. Vali yardımcıları kadrosunda da Nusret Şahin, Ahmet Yılmaz ve Mehmet Sadık Tunç gibi isimler aktif görev yapıyor.