TRT 1 ekranlarında Ana Haber bültenini sunan Işıl Açıkkar, Anneler Günü özel yayınındaki açıklamalarıyla dijital platformların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle hayvan sevgisine vurgu yaptığı "patili anne" ifadesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken, bu durum spikerin kurumdaki geleceği hakkında çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Kariyerine çok genç yaşta başlayan ve uzun süredir TRT ekranlarında boy gösteren deneyimli ismin son durumu merakla takip ediliyor. Peki, Işıl Açıkkar kimdir, o yayında tam olarak ne söyledi? İşte ayrıntılar...

IŞIL AÇIKKAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1984 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Işıl Açıkkar, medya kariyerine henüz lise yıllarında adım attı. İzmir’in yerel kanallarından Ege TV ve Yeni TV’de muhabirlik ve sunuculuk yaparak mesleğe ısınan Açıkkar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında diksiyon ve etkili konuşma üzerine profesyonel eğitimler alan deneyimli isim, bir süre İngiltere’de bulunduktan sonra Türkiye’ye dönerek Kanaltürk’te muhabirlik yaptı. Kariyerinin zirve noktası olarak TRT 1 Ana Haber sunuculuğu görevini üstlenen Açıkkar, uzun yıllardır ekranların tanınan yüzleri arasında yer alıyor.

TRT SPİKERİ IŞIL AÇIKKAR NE DEDİ, "PATİLİ ANNE" AÇIKLAMASI NEDİR?

Işıl Açıkkar’ın sosyal medyada tartışma konusu olan ifadeleri, TRT 1 Ana Haber bültenindeki Anneler Günü özel yayını sırasında geldi. Canlı yayında duygularını dile getiren Açıkkar, “Allah henüz beni insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi. Ben de bir patili annesiyim” dedi. Bu sözler, özellikle "patili anne" tamlaması nedeniyle sosyal medya platformlarında farklı yorumlara neden oldu ve kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşti.

IŞIL AÇIKKAR GÖREVDEN Mİ ALINDI, TRT'DEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Anneler Günü yayınındaki açıklamaların ardından sosyal medyada Işıl Açıkkar’ın görevden alındığına dair çok sayıda paylaşım yapıldı. Birçok kullanıcı, deneyimli spikerin TRT 1 Ana Haber sunuculuğuna son verildiğini iddia etti. Ancak bu iddialar hakkında TRT yönetiminden yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Kurumsal kaynaklar tarafından doğrulanmayan görevden alma haberleri, şimdilik sosyal medya söylentisi olarak kalmaya devam ediyor. Açıkkar’ın özel hayatını gizli tutmayı tercih etmesi nedeniyle evlilik durumuna dair net bir bilgi bulunmazken, spikerin kariyerine dair resmi sürecin nasıl ilerleyeceği ise merakla bekleniyor.