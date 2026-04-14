Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında konuşan Claudia Sheinbaum, barış çağrılarıyla öne çıkan Pope Leo XIV’ü takdir ettiklerini ifade etti. Sheinbaum, Papa’nın mesajlarının yalnızca belirli ülkelere değil, tüm dünyaya yönelik olduğunu vurgulayarak, “Barış ve müdahale etmeme ilkesine dayanan bu yaklaşımı memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Papa’nın tutarlı bir çizgi izlediğine dikkat çeken Sheinbaum, bu duruşun hem dini hem de küresel bir liderin taşıması gereken sorumluluğu yansıttığını belirtti.

Sheinbaum: “Meksika barışçı dış politikayı sürdürecek”

Claudia Sheinbaum, ülkesinin dış politikasının halkların kendi kaderini tayin hakkı, içişlerine müdahale etmeme ve çatışmaların barışçıl yollarla çözümü ilkeleri doğrultusunda sürdürüleceğini vurguladı.

Pope Leo XIV, 11 Nisan’da Aziz Petrus Bazilikası’nda düzenlenen dua etkinliğinde dünya barışı çağrısında bulunarak, güç gösterileri ve savaşların sona ermesi gerektiğini ifade etti. Papa, artan tehditlere dikkat çekerek, “Savaş böler, umut birleştirir” mesajını verdi.